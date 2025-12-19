서울시, 명동·이태원 등 인파밀집지역 특별관리 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

번화가 등 6곳 및 축제 3건 대상

교통 등 점검… 인파감지 CCTV 가동

서울시가 내년 1월 4일까지 인파 밀집 예상 지역을 대상으로 '특별 안전관리대책'을 실시한다고 19일 밝혔다. 명동 일대와 이태원 관광특구 등이 대상으로 교통 대책과 시설 조치 사항을 중점 점검한다.

서울시에 따르면 지난 주말인 12~14일 광화문마켓, 서울빛초롱축제에 108만명이 방문했다. 시는 연말연시 각종 행사와 주요 거리에 인파가 더 몰릴 것으로 예상돼 사전점검을 통해 안전 위험 요소를 선제적으로 제거할 방침이다.

성탄절을 열흘 여 앞둔 지난 14일 서울 광화문광장에서 시민들이 크리스마스 광화문 마켓을 둘러보고 있다. 연합뉴스

AD

안전관리 대상은 성탄절 전후 명동 일대, 이태원 관광특구, 성수동 카페거리, 홍대 관광특구, 강남역, 압구정로데오거리 6곳과 연말연시 제야의 종 타종행사, 아차산 해맞이 축제, 남산공원 해맞이 등 행사 3건이다. 해당 지역에서는 관계기관 상황 전파와 정보공유 체계를 강화하는 등 비상 대응 체계를 유지한다.

특히 성탄절 전후 인파가 밀집하는 6곳은 오는 24일까지 시와 자치구, 행정안전부, 경찰, 소방이 합동으로 상황관리 체계, 인파 관리 방안, 교통 대책, 구조공급 방안, 시설 조치 사항을 중점 점검한다.

성탄절 행사가 열리는 24∼25일은 재난안전통신망, 모바일상황실을 통해 현장 상황을 실시간 모니터링하며 위험이 발생하면 즉시 시민에게 상황을 전파하고 행동 요령을 안내한다.

해맞이·해넘이 축제 3건에 대해서는 이달 31일부터 내년 1월 4일까지 시와 자치구, 행안부, 경찰, 소방 합동으로 미리 수립한 안전관리계획 이행 여부를 점검한다. 매년 10만명 넘게 몰리는 12월 31일 '제야의 종 타종' 행사에는 유관기관이 당일 비상근무 체계를 가동하고 현장 안전관리를 강화한다. 질서 있는 행사를 유지해 시민들이 안심하고 타종 행사를 즐길 수 있도록 지원할 예정이다.

시는 전문가로 구성된 안전관리위원회에서 연말연시 종합 안전관리계획 심의를 완료하고 오는 23일 재난안전실장 주재로 시와 자치구, 경찰, 소방이 참여하는 '안전관리대책 최종점검 회의'를 개최한다. 이밖에도 특별안전관리 대책 기간 25개 자치구 91개 지역 내 인파감지 폐쇄회로(CC)TV 1086대를 가동해 사고에 대비한다. 이 장비는 단위 면적당 인원을 자동 측정해 인파 밀집 위험 징후를 사전에 알려 사고를 예방하는 체계다.





AD

한병용 서울시 재난안전실장은 "올해도 연말연시 인파가 몰릴 것으로 예상되는 지역을 중심으로 자치구, 유관기관과 함께 강도 높은 안전관리를 추진할 것"이라며 "모두가 안전하고 행복한 연말연시가 될 수 있도록 시민 여러분의 협조도 당부드린다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>