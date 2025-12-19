경기교육청, 19일 시도교육청 중대재해 예방 협의회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도교육청이 19일 수원컨벤션센터에서 '제13회 전국 시도교육청 중대재해 예방 협의회'를 개최한다.

협의회는 전국 시도교육청이 교육 현장의 중대재해 사안과 현안에 대해 공동 대응하고 해결방안을 모색하기 위해 매년 분기별로 개최하는 행사다.

경기도교육청이 주관·진행하는 이날 행사는 교육부와 17개 시도교육청 중대재해 관계 업무담당자 등 70여명이 참석한다.

협의회는 안전보건공단 경기지역본부의 중대재해 관련 강의에 이어 17개 시도교육청에서 추진한 올해 주요 정책과 우수사례에 대해 공유한다. 또한 사전에 각 시도교육청에서 상정한 중대재해 관련 현안에 대한 협의를 진행한다.





도교육청 관계자는 "앞으로도 중대재해 예방 협의회를 지속적으로 개최하고 교육부, 시도교육청 간 유기적인 협력으로 중대재해 없는 안전한 교육환경을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

