[인사] 전남도교육청

◇3급 승진

▲행정국장 이선국 ▲나주도서관장 김의곤

◇4급 승진

▲감사관 감사총괄팀장 김전호 ▲중앙교육연수원 고급관리자과정 파견 오병환 ▲중앙교육연수원 고급관리자과정 파견 문세경 ▲중앙교육연수원 고급관리자과정 파견 김경곤

◇4급 전보

▲노사안전과장 박상길 ▲총무과장 강성근 ▲행정과장 최 현 ▲재정과장 한종덕 ▲나주도서관 독서문화부장 변윤섭 ▲고흥평생교육관장 오준헌 ▲정책기획과 교육협력관 파견 서용식 ▲광주교육대학교 교육협력관 파견 홍경석

◇5급 승진

▲교육연수원 김윤실 ▲고흥평생교육관 김철성 ▲중마고 허영숙 ▲순천여고 이현일 ▲봉황고 곽지희 ▲고흥산업과학고 고정심 ▲녹동고 김경훈 ▲해남고 김수안 ▲무안고 김미선 ▲전남체고 박성범 ▲진도실고 김남현 ▲광양햇살학교 홍종화 ▲한국교원대 파견 정명율 ▲한국교원대 파견 박지영 ▲순천대 파견 양동근 ▲목포도서관 위은아

◇5급 교육지원청 과장(센터장) 신규 보직·전보

▲여수교육지원청 행정지원과장 김경주 ▲여수교육지원청 재정지원과장 조윤종 ▲나주교육지원청 행정지원과장 박경순 ▲해남교육지원청 행정지원과장 이승학 ▲영암교육지원청 행정지원과장 백수호 ▲함평교육지원청 행정지원과장 여순철 ▲신안교육지원청 행정지원과장 최병문 ▲나주교육지원청 학교종합지원센터장 김현아 ▲영암교육지원청 학교종합지원센터장 김상배

◇5급 본청팀장 전보

▲정책기획과 노진현 ▲정책기획과 김영미 ▲노사안전과 양하승 ▲노사안전과 노춘심 ▲유초등교육과 고상진 ▲체육건강과 나방주 ▲총무과 임미숙 ▲총무과 조해순 ▲예산과 손인권 ▲재정과 김화정

◇5급 산하기관 전보





▲자연탐구원 박민호 ▲순천만생태문화교육원 박경은 ▲목상고 김민호 ▲순천공고 최현영 ▲순천미래과학고 이동희 ▲전남과학고 박이재 ▲전남미용고 김영권 ▲담양공고 김난의 ▲구례고 오정미 ▲벌교상고 이건주 ▲화순고 선문순 ▲해남공고 이경수 ▲장성하이텍고 김윤기 ▲한국교원대 파견 김정운 ▲한국교원대 파견 김재하 ▲학생교육원 김용관 ▲학생교육문화회관 심상미 ▲나주도서관 조정희 ▲광양도서관 서유경 ▲보성도서관 임보미 ▲영광도서관 윤하진





