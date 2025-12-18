민주연구원 "코스피5000 위해 적극적 환율 관리 필요"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"주요국 통화정책發 외환시장 불확실성 대비必"

더불어민주당 싱크탱크인 민주연구원이 코스피5000 달성을 위해 금융당국의 적극적 환율 관리가 필요하다고 제언했다. 높은 원/달러 환율 탓에 주가 상승세가 이어지지 못한다는 것이다.

18일 민주연구원은 정책브리핑에서 코스피5000을 위한 정책제언으로 금융당국이 환율 관리에 나서야 한다고 밝혔다. 정책브리핑을 작성한 이재영 민주연구원 연구위원은 "원/달러 환율 상승은 코스피 상승세에 부정적 영향뿐만 아니라 국내 물가 상승으로 내수 경제에 부정적 영향을 주기에 금융당국의 적극적 환율 관리가 필요하다"고 전했다.

이 연구위원은 "환율이 상승하면 한국 자산을 보유하고 있던 외국인 투자자는 달러 자산을 보유하는 것이 더 유리하기에 한국 주식을 팔고, 달러 보유 경향은 커진다"며 "코스피 하락 원인이 될 수 있다"고 분석했다.

또 "주가 하락뿐만 아니라 원자재, 부품, 완제품 가격 상승으로 인한 수입 물가와 소비자 물가 상승을 유발해 식품, 에너지 등 생활필수품 가격 인상으로 이어진다"며 "생활필수품 가격 인상은 서민 경제에 부담을 줘 내수 경제에 부정적 영향을 초래한다"고 했다.

정부는 지난 9일 외환시장 수급 안정을 위한 태스크포스(TF)를 꾸리고 대책 마련에 착수한 바 있다. 국민연금은 지난 15일 열린 기금운용위원회에서 올해 연말 종료 예정인 전략적 환 헤지를 내년까지 연장하기로 했다. 환 헤지란 외국환 거래 시 환율 변동에 따른 위험에 대비해 환율을 현재 시점으로 고정하는 것을 말한다. 국민연금은 한국은행과 체결한 650억달러 외환스와프 거래 만기도 내년 말까지 1년 연장했다.

이 연구위원은 이런 내용을 설명하며 "우리 금융당국은 미국 연방준비제도의 금리 인하와 조만간 예상되는 일본의 금리 인상 등 주요국들의 엇갈리는 통화정책에 의해 커질 수 있는 외환시장 불확실성에 대비해야 한다"고 했다.





이외에도 코스피5000 달성을 위해 3차 상법·자본시장법 개정 마무리를 통한 일반주주 권익 강화, 기업공시 및 코리아 밸류업 지수 종목 선정 방식 개선, 가계 부동산 자산의 금융자산 전환을 통한 자본시장 활성화를 강조했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

