경산시, 2025년 대한민국 지방재정 대상서 '행안부장관상'

예산 절감 우수기관 선정…특별교부세 1억 확보

경산시(시장 조현일)는 '2025년 대한민국 지방재정대상'에서 예산 절감 분야 우수기관으로 선정돼 행정안전부 장관상을 수상하고 인센티브로 특별교부세 1억 원을 지원받는다고 18일 밝혔다.

이번 수상은 지난 9월 경북도가 주관한 '2025년도 지방재정 건전화 재정 포럼'에서 경산시가 발표한 '보안등 전수조사로 낭비 ZERO, 전기요금 확 절감' 사례가 장려상을 수상한 데 이어, 행안부가 광역시·도로부터 추천받은 우수사례를 심사한 결과 지난 16일 예산 절감 분야 최종 우수사례로 선정된 것이다.

경산시는 시 전역 보안등 1만4835개소를 대상으로 전수조사 및 현행화를 추진해 도시개발, 도로 개설 등으로 철거된 보안등을 해지하고, 저효율 보안등을 LED 기준으로 요금 조정하며, 미신고 보안등을 신규 등록해 연간 보안등 전기요금을 기존 10억8000만원에서 7억2000만원 수준으로 낮췄다.

이를 통해 경산시는 매년 약 3억6000만원의 예산 절감 효과를 거두는 동시에 보안등 관리 정보의 체계적 현행화를 통해 향후 유지관리와 전기요금 정산의 효율성을 크게 높였다.

조현일 경산시장은 "이번 수상은 시의 체계적인 재정 관리와 철저한 현장 점검이 실질적인 성과로 이어진 결과라 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 시민 생활과 밀접한 공공시설을 중심으로 예산 낭비 요인을 꼼꼼히 점검하고, 효율적이고 투명한 지방재정 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.





대한민국 지방재정 대상은 매년 행정안전부에서 지방재정 건전성·효율성 제고를 위해 지방자치단체의 예산 절감, 지방보조금 운용 혁신, 세입 증대 분야에 시·도 및 시군 추천 우수사례를 대상으로 서면 및 발표심사를 거쳐 예산 효율화 성과, 타 지자체 확산 가능성 등을 종합적으로 평가하여 우수 지자체를 선정·포상하고 있다.





