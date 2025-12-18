보령~대전 동서축 고속도로, 국가도로망 반영 '청신호'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



제2차 국가도로망 수정안서 국가간선망 구체화… 고속도로 건설계획 포함 가능성↑



AD

충남 보령과 대전을 잇는 동서축 고속도로가 국가 최상위 도로계획에 구체적으로 반영되며 사업 추진에 속도가 붙을 전망이다. 기존 '장래 검토 노선'에 머물렀던 보령~부여~대전 축이 국가간선망으로 구체화되면서, 향후 고속도로 건설계획 포함 가능성도 크게 높아졌다.

충남도는 18일 국토교통부가 주최하고 국토연구원이 주관한 '제2차 국가도로망종합계획 수정계획(2026~2030)(안)' 공청회에 참석해 이 같은 내용을 확인했다고 밝혔다.

국가도로망종합계획은 10년 단위로 수립되는 도로 분야 최상위 법정계획으로, 5년마다 타당성 검토를 거쳐 수정·보완된다.

현행 제2차 계획(2021~2030)에서는 보령~부여~대전 노선이 교통 수요 변화에 따라 검토하는 방사축 형태의 장래 검토 노선으로만 반영돼 있었다.

그러나 이번 수정계획(안)에서는 보령~대전 축을 국가간선망으로 구체화하는 방향이 제시되며, 실질적인 사업 추진의 제도적 기반이 마련됐다. 국가간선망에 반영될 경우, 후속 실행계획인 '제3차 고속도로 건설계획'에 포함될 가능성도 커진다.

또 국토교통부가 지난 12일 대통령 업무보고에서 지역균형발전과 '5극 3특 초광역권' 실현을 위해 신규 고속도로 사업의 지방권 비중을 90% 이상으로 확대하겠다고 밝힌 점도 긍정적인 여건으로 작용하고 있다.

도 관계자는 "내년 상반기 확정 예정인 제2차 국가도로망종합계획 수정계획과 제3차 고속도로 건설계획에 보령~대전 고속도로가 최종 반영될 수 있도록 마지막까지 총력을 기울이겠다"고 말했다.





AD

한편 도는 지난해 보령~대전 고속도로 사전타당성조사용역을 실시하고, 국회와 관계 부처를 상대로 국가계획 반영 필요성을 지속적으로 건의해 왔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>