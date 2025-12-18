이노비즈협회, KOSA와 中企 AI 활용 촉진 업무협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국회 정책간담회 병행 개최

이노비즈협회는 한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA)와 18일 국회 의원회관 제5간담회실에서 중소기업의 인공지능(AI) 활용 촉진과 산업 생태계 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 김동아·이주희 더불어민주당 의원을 비롯해 정광천 이노비즈협회 회장, 조준희 한국인공지능·소프트웨어산업협회 회장과 양 기관 회원 기업 대표들이 참석했다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲AI·SW 기반 이노비즈기업 혁신 촉진 ▲AI 전문 인재 양성 및 교육 협력체계 구축 ▲AI 실증·테스트베드 기회 확대 ▲중소기업 AI 정책 개선을 위한 공동 정책 제안 ▲국내외 기술·산업 네트워킹 강화 등에 협력하기로 했다. 앞으로도 중소기업의 AI 활용 확대를 위한 공동 연구 및 정책 제안 활동을 지속해서 추진할 계획이다.

이노비즈협회와 한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA) 관계자들이 18일 정책 간담회 및 협약식을 진행하고 있다. 이노비즈협회

앞서 열린 국회 정책간담회에서는 양 기관 회원사가 참여해 중소기업의 AI 도입과 확산 과정에서 나타나는 현장 애로사항과 제도개선 과제를 논의했다.

지역 중소기업의 AI 경쟁력 강화를 위한 박사급 연구인력에 대한 근로소득세액공제 도입, 기업 내부에서 AI 전환을 주도할 'AI 매니저' 양성 및 진단·실증까지 연계하는 원스톱 기업 전환 지원 프로그램 마련 필요성도 제기됐다.

아울러 공공 AI·SW사업의 공정한 과업 수립 및 계약 조정 체계 마련, 정부 및 공공기관의 외부 LLM 사용 가이드라인 수립, AI 시대에 맞는 예산·조달체계 개편 등 제도적 기반 정비의 필요성도 함께 제기됐다.





정광천 회장은 "협회는 이노비즈기업이 체감할 수 있는 AI 활용 환경 조성과제도 개선으로 이어질 수 있도록 국회와 정부를 잇는 가교 역할을 지속해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

