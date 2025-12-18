광주 군·민간공항 이전 합의놓고 지역사회 평가 엇갈려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민사회 “광주시민 배제된 무효 합의”

단체장·정치권 “실행 방안 담긴 전환점”

광주 군·민간공항 이전을 둘러싼 6자 협의체 공동발표문을 놓고 시민사회와 지방자치단체장·정치권의 평가가 엇갈리고 있다.

시민사회는 광주시민의 이익과 의견이 반영되지 않은 합의라며 무효를 주장했지만, 단체장과 정치권은 구체적인 실행 방안이 담긴 전환점으로 평가했다.

17일 오전 광주 서구 광주도시공사에서 열린 '광주 군 공항 이전 6자 협의체' 1차 회의에서 참석 내빈들이 공동 발표문에 서명한 뒤 손을 맞잡고 있다. 연합뉴스

광주공항 국제선 부활 시민회의는 18일 입장문을 내 "광주공항 국내선 이전만 언급된 공동발표문은 사실상 광주공항 포기 선언"이라며 "이전지를 무안으로 확정하지 않은 만큼 무효"라고 주장했다.

시민회의는 "광주시민의 이익과 의견이 배제됐고, 실행 계획도 구체화되지 않아 이전이 장기간 지연될 수 있다"며 "국내선부터 이전될 경우 광주공항은 민간 기능을 상실한 군사시설로 전락할 수 있다"고 지적했다.

시민회의는 또 무안국제공항의 '김대중 공항' 명칭 변경 검토와 관련해 "김대중 전 대통령의 업적과 무관한 공항에 이름을 붙이는 것은 부적절하다"며 "무안국제공항은 김 전 대통령의 국책사업이 아니라 지역 정치권의 개발 구상에서 출발했다"고 밝혔다.

반면 광주지역 5개 구청장과 조국혁신당 광주시당은 이번 합의를 긍정적으로 평가했다. 광주 구청장협의회는 이날 발표한 입장문에서 "18년간 표류해 온 군·민간공항 통합 이전 논의가 전환점을 맞았다"며 "광주·전남 상생의 새 시대를 여는 합의"라고 밝혔다. 협의회는 주민지원사업 1조 원 조성, 무안 국가산업단지 지정, 광주공항 국내선 이전 등 실행 방안이 함께 제시됐다는 점을 의미로 꼽았다.

조국혁신당 광주시당도 "광주의 61년 숙원 해결을 위한 중요한 분기점"이라며 환영 입장을 밝혔다. 다만 "시민사회의 우려와 비판을 가볍게 여겨서는 안 된다"며 "'기부 대 양여' 방식의 구조적 한계와 막대한 이전 비용에 대한 정부 책임, 민간공항만 먼저 이전되는 반쪽 이전에 대한 불안은 사업 추진 과정에서 반드시 해소돼야 할 과제"라고 지적했다.

광주시의회 의원들도 입장문를 통해 "이번 합의는 중앙정부와 지방정부, 지역 간 협력의 결과"라며 "광주와 전남이 갈등을 넘어 상생의 길로 나아가야 한다"고 밝혔다.





광주 군공항 이전을 논의하는 6자 협의체(광주시·전남도·무안군·기획재정부·국방부·국토교통부)는 전날 첫 회의를 열고 정부 지원 방안 등이 담긴 공동발표문을 발표했다. 합의문에는 무안 지원 방안, 호남지방항공청 신설, 무안국제공항 명칭 변경 검토, 군공항 이전 특별법 개정을 위한 협력 내용 등이 포함됐다.





