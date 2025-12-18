김민석·정청래 잇단 호남행…민주당 권력 지형 재편 신호탄

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

권리당원 3분의 1 몰린 '민주당 심장' 선점 의미

전당대회·지방선거 앞두고 당내 세력 확장 집중

4일 서빛마루문화예술회관에서 지역 주민과 주요 인사 등이 참석한 가운데 김민석 국무총리를 초청해 국정철학을 공유하고 주민과 소통하는 ‘K-국정설명회’ 을 개최했다. 광주·전남사진기자단 제공

AD

김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 잇따라 호남을 찾으면서, 민주당 내 주도권 경쟁이 본격화되고 있다는 분석이 나온다. '민주당의 심장'으로 불리는 호남민심을 선점하려는 두 사람의 행보가 향후 당권 구도를 가를 분수령이 될 수 있다는 관측이다.

18일 지역 정치권에 따르면 정청래 대표는 오는 19일 광주 김대중컨벤션센터에서 열리는 민주당 당원 교육연수에 참석해 'APEC 국민성과보고 및 민주당의 미래 비전'을 주제로 특강을 할 예정이다. 이 자리에는 광주 지역 선출직 공직자와 핵심 당원 등 약 300명이 참석할 것으로 전해진다.

정 대표는 이달 10일에도 현장 최고위원회를 겸한 호남발전특위 성과 보고 차 광주를 방문한 바 있다. 최근 들어 호남 방문 빈도를 눈에 띄게 늘리며 지역 당심과의 접점을 확대하고 있다는 평가다.

이재명 정부 초대 총리인 김민석 총리 역시 서울시장 출마를 접은 뒤 당권 도전을 염두에 둔 행보에 속도를 내고 있다.

김 총리는 오는 20일 전남도청 김대중강당에서 열리는 'K-국정 설명회' 참석을 위해 전남을 찾는다. 이날 행사엔 김영록 전남도지사를 비롯한 전남지역 일부 시장·군수 등 기관 단체장과 광역·기초의원 및 당원 등 약 1,000명이 참석할 것으로 예상된다.

김 총리는 앞서 지난달 26일 국립 5·18민주묘지 참배를 시작으로 기아차 광주공장, 서구 골목상권, 광산구 전통시장 등을 방문하며 민생행보를 이어왔다. 이달 4일에는 광주 노인건강타운을 찾은 뒤, 기초자치단체 최초로 광주 서구 서빛마루문화예술회관에서 'K-국정 설명회'를 직접 주재하기도 했다.

정청래 더불어민주당 대표가 11일 국회에서 열린 민주당 의원총회에서 발언하고 있다.

정치권 안팎에서는 두 사람의 연이은 호남 방문을 두고, 향후 당권 경쟁을 염두에 둔 선제적 포석이라는 분석이 지배적이다. 비상계엄 국면과 대선을 거쳐 이재명 정부가 출범한 이후, 당 쇄신과 노선 재정립을 둘러싼 논의가 이어지는 상황에서 당내 영향력을 확대하려는 움직임이라는 것이다.

현재 민주당의 호남 지역 권리당원 수는 약 37만 명 안팎으로 추산된다. 전체 권리당원의 약 3분의 1에 달하는 규모다. 당내 주요 선거마다 호남 민심이 결정적 변수로 작용해 온 이유다. 더욱이 내년 1월 최고위원 보궐선거를 시작으로 6월 지방선거, 8월 전당대회, 차기 총선까지 굵직한 선거 일정이 줄줄이 예정돼 있다. 호남을 외면하기 어려운 구조다.

정 대표의 경우 강성 지지층을 등에 업고 추진했던 '1인1표제' 도입 등 '개혁 드라이브'가 주춤한 상황에서, 이를 극복하기 위해 호남 당심을 동력으로 삼으려는 의도가 깔려 있단 시각이 존재한다.

반면 김 총리는 정책과 조직을 강조하는 메시지에 무게를 두며 지역 당원 및 시민사회와의 접점을 넓혀왔다. 당의 중도 확장과 안정적 리더십을 부각하려는 의도로 풀이된다.

성향이 철저하게 나뉘는 두 정치인의 호남 행보는 민주당이 맞닥뜨린 변화의 갈림길에서, 누가 당의 목소리를 주도할 것인지를 가늠하는 시험대가 될 것이라는 분석이 나온다.





AD

지역 정치권 관계자는 "호남은 여전히 민주당 내에서 방향타 역할을 하는 지역이다"라며 "김민석 총리와 정청래 대표의 잇단 방문은 당내 경쟁이 수면 위로 올라왔다는 신호로 봐야 한다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>