포천시, 태봉근린공원 힐링존 조성사업 설명회 개최

경기 포천시는 지난 17일 소흘읍 행정복지센터에서 태봉근린공원 힐링존 조성사업 설명회를 개최했다.

포천시가 지난 17일 소흘읍 행정복지센터에서 태봉근린공원 힐링존 조성사업 설명회를 개최하고 있다. 포천시 제공

설명회에는 포천시장을 비롯해 관련 부서 공무원, 소흘읍 단체장, 지역 주민 등 50여 명이 참석해 태봉근린공원 힐링존 조성사업의 추진 방향과 주요 내용을 공유하고, 사업 전반에 대한 다양한 의견을 나눴다.

태봉근린공원 힐링존 조성사업은 행정안전부가 추진하는 2026년 지방소멸대응기금 배분 평가에서 우수사업으로 선정돼 총 30억 원의 국비를 확보했으며, 이를 바탕으로 지역 주민의 생활 환경 개선과 여가 공간 확충을 목표로 추진되고 있다.

이번 사업을 통해 공원 내에는 안심통학길, 느림발길, 만남의 길을 비롯해 숲그늘놀이터, 맛길주차장, 두오름주차장 등이 조성될 예정이다.

설명회에 참석한 시민들은 안심통학길 등 주민이 제시한 사업이 반영된 점에 대해 긍정적인 반응을 보였으며, 태봉산의 울창한 숲을 보존하고 이를 활용한 공원 조성 방안에 대해서도 다양한 의견을 제시했다. 이와 함께 주차 공간 확대와 느림발길 동선 확장 등 생활권 친화형 공원 조성을 위한 건의도 이어졌다.

포천시 관계자는 "공원의 실제 이용자인 주민 여러분의 의견을 적극 반영하기 위해 이번 설명회를 마련했다"며 "태봉근린공원 힐링존 조성사업을 생활·교육·여가·보행이 하나의 동선으로 자연스럽게 연결되는 공간으로 조성해 나가겠다"고 말했다.





한편, 태봉근린공원 힐링존 조성사업은 2026년 12월 준공 예정이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

