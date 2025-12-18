[특징주]드림씨아이에스, 압도적 실적 기반 오가노이드 대장주 가능성 부각에 강세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

드림씨아이에스가 강세다. 증권가에서 압도적인 실적을 기반으로 오가노이드 분야 대장주로 부각될 가능성이 제기된 영향으로 풀이된다.

18일 오전 11시11분 기준 드림씨아이에스는 전일 대비 19.22% 상승한 6450원에 거래되고 있다.

드림씨아이에스는 신약 개발 전 과정에서 필수 역할을 수행하는 글로벌 CRO 전문 기업으로, 국내에서 유일하게 비임상부터 라이선스 인·아웃까지 아우르는 원스톱 솔루션을 보유하고 있다. 글로벌 CRO 기업 타이거메드를 최대주주로 두고 있어 해외 네트워크 활용 측면에서도 경쟁력이 뚜렷하다.

최재호 브라이어스인사이트 연구원은 "드림씨아이에스는 올해 미국 오가노이드 기업 '큐리바이오' 지분 인수를 결정했고, 내년 1월 지분율 23.7%를 확보해 최대주주로 올라설 예정"이라며 "큐리바이오는 로슈, 노보노디스크, 일라이릴리 등 글로벌 빅파마를 고객사로 둔 기업으로, 동물실험 대체 수요 확대의 직접적인 수혜가 기대된다"고 말했다.

오가노이드 산업 환경 역시 우호적이라는 분석이다. 그는 "미국과 유럽을 중심으로 동물실험을 대체하려는 정책 기조가 확산되면서 오가노이드의 임상 활용이 빠르게 늘고 있다"며 "드림씨아이에스는 CRO 사업과 오가노이드 기술을 결합해 차별화된 경쟁력을 확보할 수 있는 구조"라고 평가했다.





AD

그는 "국내 오가노이드 관련 기업 가운데 상당수가 적자를 기록하고 있는 것과 달리, 드림씨아이에스는 이미 안정적인 이익을 창출하고 있다"며 "실적 기반과 신성장 동력을 동시에 갖춘 만큼 현재 밸류에이션은 저평가 구간에 있다"고 말했다. 이어 그는 "글로벌 CRO 사업 확대와 오가노이드 인수 효과가 본격 반영될 경우 중장기 성장 스토리는 더욱 강화될 것"이라고 덧붙였다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>