서울 중구, 인쇄 소상공인 위한 ‘공공임대산업시설’ 건립

예관동에 72호 규모, 2028년 준공

서울 중구(구청장 김길성)가 세운재정비촉진지구 재개발로 터전을 잃을 위기에 놓인 인쇄 소상공인을 위한 공공임대산업시설을 건립한다.

구는 17일 건축위원회를 열어 인쇄업 지원 공공임대산업시설 건축설계안을 통과시켰다고 18일 밝혔다. 구는 인허가 절차를 신속히 마무리해 내년 하반기 착공, 2028년 준공을 목표로 사업을 추진할 방침이다.

공공임대산업시설 신축설계 투시도. 중구 제공.

시설은 구청사 인근 예관동 143번지 일대에 연면적 7127.14㎡, 지하 2층~지상 10층 규모로 조성된다. 3~10층에는 전용 10평 기준의 공공임대상가 72호가 공급된다.

시설 건립은 구 재정 투입 없이 추진된다. 구는 2023년 5월 세운6-3-4구역 정비사업에서 기부채납 받은 건립 부지를 활용해, 세운6-3-3구역 정비사업으로 시설을 건축한 뒤 구에 기부채납하는 방식으로 사업을 진행한다.

설계 단계부터 인쇄업계 의견도 적극 반영했다. 구는 한국인쇄협동조합연합회(회장 박장선)와 소통하며 실수요자 중심의 맞춤형 공간을 설계했다. 상가 내부는 가벽을 활용해 필요에 따라 확장할 수 있도록 했으며, 기획·디자인·디지털 인쇄 등 인쇄집적시설에 적합한 공정 중심으로 구성할 계획이다.

입주대상은 세운재정비촉진지구 내 인쇄 소상공인이며, 신산업 스타트업과 주민편의시설도 들어서 공간 활용도를 높일 예정이다. 구는 인쇄업계 목소리를 반영해 더 많은 인쇄 소상공인을 수용할 수 있도록 향후 18층 규모로 증축하는 방안도 검토할 방침이다.

김길성 중구청장은 "세운재정비사업으로 큰 변화를 맞닥뜨린 인쇄업계가 흔들림 없이 영업을 지속할 수 있도록 돕고, 전통과 신산업이 공존하는 상생 혁신 도시로 만들어가겠다"고 말했다.





한편, 세운6-3-3구역에는 지하8층~지상32층, 연면적 약 8만7600㎡ 규모의 업무시설과 근린생활시설이 함께 들어설 예정이다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

