아이엔테라퓨틱스, 7500억원 규모 비마약성 진통제 기술 수출계약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

차세대 후보물질 '아네라트리진', 美 니로다와 개발 가속

'이온채널' 타깃한 독자 신약개발 플랫폼 'VITVO' 기술력 입증

대웅제약의 신약 개발 자회사 아이엔테라퓨틱스가 미국 니로다테라퓨틱스(Niroda Therapeucits)와 독자 개발한 차세대 비마약성 진통제 후보물질 '아네라트리진(Aneratrigine)'의 기술 수출 계약을 체결했다고 18일 밝혔다. 계약 규모는 약 7500억원(5억달러 이상)이다.

AD

아이엔테라퓨틱스는 계약 체결과 동시에 선수금을 확보했으며 향후 18개월 내 단기 마일스톤을 포함한 단계별 마일스톤과 로열티를 확보할 예정이다.

아이엔테라퓨틱스는 세포 간 전기 신호의 출입구 역할을 하는 '이온채널'을 타깃한 신경질환 신약을 개발하는 데 강점이 있다. 아네라트리진 등 다수의 신약 후보물질을 발굴한 독자 이온채널 신약 개발 플랫폼 'VITVO'를 보유하고 있다.

현재 미국을 포함해 전 세계적으로 마약성 진통제 남용으로 인한 공중보건 비상사태인 이른바 '오피오이드 위기(Opioid Crisis)'가 지속되면서 비마약성 진통제에 대한 수요가 크게 늘고 있다.

아네라트리진은 지나친 의존성이나 남용 위험이 없는 비마약성 진통제 후보물질로 만성통증 조절에 핵심적인 역할을 하는 이온채널인 'NaV1.7'을 정밀하게 타깃해 억제하는 기전을 가지고 있다. 비오피오이드 진통제 시장에서 만성·신경병증성 통증은 아직 뚜렷한 치료제가 없는 실정이다.

파트너사인 니로다는 미국의 주요 벤처캐피탈인 파퓰레이션 헬스 파트너, 에프프라임 캐피털, 릴리 아시아 벤처스가 공동 설립한 회사로 이온채널 약물 개발에 수십 년 경험을 가진 베테랑들로 구성된 팀을 보유하고 있어 아이엔테라퓨틱스의 후보물질과 기술을 원활히 상업화할 수 있을 것으로 기대된다.

니로다는 이번 계약에 따라 미국, 유럽 등 주요 시장에서 아네라트리진의 글로벌 임상 개발 및 상업화 권리를 독점적으로 확보하게 된다. 한국과 중국 등 일부 아시아 지역에 대한 권리는 아이엔테라퓨틱스가 계속 보유한다. 아이엔테라퓨틱스의 기존 한국 및 유럽 임상 2상 프로그램은 니로다의 글로벌 개발 프로그램에 맞춰 재조정된다.

아이엔테라퓨틱스와 니로다는 통증 신호 전달에서 상호보완적인 역할을 하는 NaV1.7 억제제와 NaV1.8 억제제를 단일제제 또는 병용제제로 개발해 광범위한 치료 범위와 뛰어난 통증 완화 효과를 갖춘 치료 옵션으로 만들어 간다는 계획이다.





AD

박종덕 아이엔테라퓨틱스 대표는 "이번 계약은 이온채널 플랫폼 기술의 글로벌 상업화 가능성을 인정받은 쾌거"라며 "확보된 자금은 난청·뇌질환 치료제 등 후속 파이프라인에 적극적으로 재투자하고 2027년 기업공개(IPO)를 목표로 자체 상업화 역량을 단계적으로 강화해 나가겠다"고 전했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>