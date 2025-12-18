GTMBA 제14기 원우회, 광주사랑의열매 나눔기업 릴레이 가입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지스트 기술경영아카데미(GTMBA) 제14기 원우회가 희망2026나눔캠페인 나눔히어로·나눔기업 릴레이 캠페인 나눔기업 5개소 가입과 함께 나눔골프대회를 통해 마련한 성금 150만 원을 기탁했다. 광주사회복지공동모금회 제공

AD

광주사회복지공동모금회(이하 광주 사랑의열매)는 최근 지스트 기술경영아카데미(GTMBA) 제14기 원우회가 희망2026나눔캠페인 나눔히어로·나눔기업 릴레이 캠페인 나눔기업 5개소 가입과 함께 나눔골프대회를 통해 마련한 성금 150만 원을 기탁했다고 18일 밝혔다.

이번 릴레이 가입에는 ▲㈜제이투모로우원 ▲㈜건축사사무소 자경재 ▲농업회사법인 에스비팜 ▲온누리건설㈜ ▲㈜이존축산의 5개 기업이 100만 원 이상 법인기부자인 나눔기업으로 새롭게 동참하며 희망2026나눔캠페인의 나눔 불씨를 이어 받았다.

더불어 지스트 기술경영아카데미 제14기 원우회의 원우들이 자발적으로 참여한 나눔골프대회를 통해 성금을 마련해 150만원의 성금을 함께 기탁했다.

김원만 지스트 기술경영아카데미 제14기 원우회장은 "원우회가 원우 간 교류와 연대를 넘어, 지역사회에 기여할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 기술경영인의 사회적 책임을 실천하며 지역과 상생하는 원우회가 되도록 노력하겠다"고 말했다.





AD

한편, 김원만 회장은 지난해 아너 소사이어티 가입 이후 올해 4월 광주 사랑의열매가 추진한 '2025 우리동네 나눔히어로 나눔기업' 캠페인에 광주시 최초로 가입했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>