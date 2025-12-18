무신사 스탠다드, 올해 거래액 4700억원··· "내년 '1조원' 목표

국내외 오프라인 매장 확대

중국 내 10개 추가 출점 계획

무신사의 자체 브랜드 '무신사 스탠다드(MUSINSA STANDARD)'가 올해 연간 누적 거래액이 전년 대비 약 40% 성장한 4700억원을 기록할 것으로 전망된다고 18일 밝혔다. 내년에는 글로벌 진출을 본격화해 연간 거래액 1조원을 달성하겠다는 목표다.

무신사 스탠다드 홍대 플래그십 스토어에서 쇼핑하는 고객들의 모습. 무신사 제공.

무신사 스탠다드의 올해 1월부터 11월까지 누적 거래액은 4000억원을 돌파했다. 이는 무신사 온라인 스토어와 무신사 스탠다드 오프라인 매장에서 발생한 브랜드 거래액을 합산한 것이다. 현재 판매 추세라면 연내 4700억원 달성이 예상된다.

오프라인 거래액이 전년 대비 약 86% 신장하면서 전체 실적을 견인했다. 무신사 스탠다드는 올해 인천, 울산, 충청, 대전 등 전국 주요 지역 거점의 랜드마크를 중심으로 14개 신규 매장을 오픈하며 온·오프라인 시너지를 극대화했다. 이달 18일 기준 무신사 스탠다드의 국내 매장 수는 33개이며 연간 누적 방문객 수는 2800만명을 넘어섰다. 지난해 1250만명 대비 2배 이상 늘어난 규모다. 무신사 스탠다드는 내년에도 오프라인 확장을 지속한다. 매달 2개 이상의 신규 매장을 오픈하여 고객 접점을 전국 단위로 넓힌다는 방침이다.

특히 외국인 고객들의 방문이 크게 늘었다. 외국인 관광객이 많은 지역에 위치한 무신사 스탠다드 매장의 외국인 매출 비중을 보면 명동점(55%), 한남점(44%), 성수점(42%) 순으로 나타났다. 이러한 글로벌 고객층의 관심 확대에 힘입어 지난 14일에는 중국 상하이에 첫 해외 매장인 '무신사 스탠다드 상하이 화이하이 백성점'을 오픈한다. 내년에는 상하이의 대표적인 번화가이자 쇼핑 거리인 난징둥루 신세계 다이마루 백화점에 신규 매장을 추가로 선보이는 것을 시작으로 중국 내 매장을 10개까지 확대할 예정이다.

다양한 히트 상품과 스테디셀러의 등장도 실적을 뒷받침했다. 무신사 스탠다드는 올해 누적 상품 판매량 1300만 개 달성을 앞두고 있다. 온·오프라인 누적 상품 후기 수도 130만 개를 넘어서며 고객들의 관심과 활발한 참여를 입증했다.

가장 많이 팔린 제품은 슬랙스다. 베이식한 디자인과 고품질로 스테디셀러로 자리 잡은 슬랙스는 올 한 해에만 101만 장 판매된 것으로 나타났다. 세미 와이드 히든 밴딩 슬랙스(12만 장)과 와이드 히든 밴딩 슬랙스(11만 장) 등이 대표적이다. 또한 '시티 레저 컬렉션'은 도시와 자연의 경계를 넘는 아웃도어 무드를 기반으로 좋은 반응을 얻어 올해 누적 52만 장이 팔렸다. 특히 경량 패딩의 인기를 이끈 라이트 다운은 올해 누적 판매량이 15만 장에 달한다. 이 밖에도 여름 시즌 인기 상품인 버뮤다팬츠가 20만 장, 겨울 아우터인 발마칸 코트가 10만 장 이상 판매되며 매출 성장을 견인했다.





무신사 스탠다드 관계자는 "무신사 스탠다드가 품질과 가격 모두 고객을 만족시키는 상품을 꾸준히 개발하고, 고객과의 오프라인 접점을 적극적으로 확대한 것이 올해의 좋은 성과로 이어질 수 있었다"며 "앞으로도 패션과 뷰티, 라이프스타일 전반으로 브랜드 경험을 확장해 나가며 글로벌 경쟁력을 갖춘 브랜드로 도약하겠다"라고 말했다.





