삼성, 'AI 데이터센터 특화' 소캠2 엔비디아 샘플 공급

삼성전자가 인공지능(AI) 데이터센터에 특화된 저전력 D램(LPDDR) 기반 '소캠 2세대(SOCAMM2)' 샘플을 엔비디아에 공급했다. 고대역폭메모리(HBM) 중심으로 전개되던 AI 메모리 시장이 여러 품목으로 다각화한 상황에서 LPDDR 시장 점유율 1위를 차지하고 있는 삼성전자의 수혜가 더욱 커질 것으로 보인다. 삼성전자는 엔비디아가 내년 주문할 소캠 2세대 물량 절반을 확보한 것으로 알려졌다.

삼성전자는 18일 테크블로그를 통해 AI 데이터센터에 특화된 LPDDR 기반 서버용 메모리 모듈 소캠 2세대를 개발해 현재 고객사에 샘플을 공급하고 있다고 밝혔다. 소캠 2세대는 LPDDR을 새로운 폼팩터에 구현해 기존 서버 메모리 대비 높은 대역폭과 전력 효율, 유연한 시스템 연동성을 제공한다.

인공지능(AI) 데이터센터에 특화된 저전력 D램(LPDDR) 기반 '소캠 2세대(SOCAMM2)'. 삼성전자

전 세계적으로 생성형 AI 도입이 빨라지면서 데이터센터의 연산 워크로드는 이전 세대보다 더 빠르게 증가하는 추세다. 대규모 모델 학습뿐만 아니라 사용자 요구에 즉각 대응하기 위한 '상시 추론' 수요까지 늘면서 성능과 전력 효율을 동시에 충족하는 게 차세대 AI 인프라의 핵심 요구로 떠올랐다.

삼성전자가 경쟁사보다 빠르게 샘플을 공급하기 시작했다는 건 엔비디아가 메모리에 대해 제시한 전력·대역폭·안정성 등 기준을 가장 먼저 충족했다는 의미로 풀이된다. LPDDR 시장에서 점유율 50% 이상을 꾸준히 차지해온 데 더해 개발 초기부터 엔비디아와 긴밀하게 협력한 결과다. 삼성전자는 "엔비디아와의 기술 협업으로 소캠 2세대를 엔비디아 가속 인프라에 최적화해 차세대 추론 플랫폼이 요구하는 높은 응답성과 전력 효율을 확보했다"고 설명했다. 엔비디아가 AI 가속기 시장에서 갖는 막강한 영향력을 고려하면 신속한 초기 대응을 보여준 삼성이 후속 플랫폼까지 연속적인 공급을 기대할 수 있다.





삼성전자가 주도하고 있는 소캠 2세대의 공식 표준화 작업도 마무리 단계에 접어들었다. 삼성전자는 "소캠 2세대는 다가오는 '슈퍼칩' 시대를 대비할 핵심 솔루션"이라며 "글로벌 주요 파트너사와 함께 국제반도체표준협의기구(JEDEC) 표준 규격 제정을 주도하며 기술 표준 마련에 기여하고 있다"고 했다.





