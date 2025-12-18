동남아 진출 리스크 관리…삼일PwC '트러스트 인프라 서비스' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현지 운영·감사 인프라 정비…사후 조사도 지원

삼일PwC가 동남아시아에 진출한 국내 기업들의 현지 법인 및 지점을 대상으로 종합 리스크 관리 서비스를 내놓는다.

삼일PwC는 이같은 '트러스트 인프라 서비스(가칭)'를 공식 출시한다고 18일 밝혔다.

이를 통해 본사와 현지 법인 간의 운영정책을 분석하고 내부감사 체계를 구축하는 등 사전 인프라를 강화할 수 있다고 설명했다. 또한 데이터 기반의 관리체계 진단으로 부정 발생 가능 영역을 정량적으로 파악하고, 이를 토대로 리스크 관리 체계를 정비하고 점검할 수 있는 서비스를 제공한다.

나아가 자금, 구매, 급여 등 핵심 프로세스에 대한 포렌식 기반 부정 진단과 커뮤니케이션 모니터링 등 통한 실시간 예방·감시 서비스도 운영한다. 인공지능(AI) 기반 공급망 모니터링으로 조달 분야의 부정 리스크를 다각도로 분석해준다.

사고가 발생하면 외부감사 및 내부감사 전문가로 구성된 전담팀을 투입해 현장 경영진단, 부정 정황 조사, 피해 금액 산정 등 포렌식 조사를 실시한다. 필요시에는 내부통제 개선과 거버넌스 재정비 등 후속 조치까지 지원한다.





스티븐 정 삼일PwC 동남아시아 비즈니스 플랫폼 리더(파트너)는 "조직 특성과 운영 환경에 최적화된 트러스트 인프라를 얼마나 정교하게 설계하느냐가 기업의 리스크 대응 역량을 좌우한다"며 "특히 AI 대전환과 급격한 비즈니스 환경 변화 속에서 이런 인프라 구축은 과거보다 훨씬 빠르게 기업의 성과와 안정성을 높이는 핵심 동력이 될 것"이라고 강조했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

