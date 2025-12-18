나경원, 김종혁 중징계에 "시기 적절했나…당력 모아야 하는데 친한계 반발할 것"

국민의힘 당무감사위 김종혁 중징계 권고 파장

나경원 "지나친 발언 있었지만…조금 아쉬워"

장동혁 "해당 행위 엄정하게 조치하고 뭉쳐야"

국민의힘 당무감사위원회가 친한계(친한동훈계)로 분류되는 김종혁 전 최고위원에 대해 '당원권 정지 2년'이라는 중징계를 권고한 가운데, 나경원 국민의힘 의원이 "시기적으로 적절했을까 싶다"며 아쉬움을 표했다. 나 의원은 17일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼' 인터뷰에서 김 전 최고위원에 대해 "각자의 생각을 말할 수는 있지만, 우리 당 전체를 매도하는 부분에 있어서는 지나친 발언이 자주 있었던 기억이 난다"며 "지금 내란전담재판부부터 시작해서 5대 사법 파괴 악법, 3대 입틀막법에 저항하고 있고, 당력을 모두 모아야 할 때인데 친한계 의원들이 반발하지 않을까"라고 우려했다.

당무감사위는 현재 한동훈 전 국민의힘 대표 가족이 연루된 의혹을 받는 이른바 '당원 게시판 논란'에 대해서도 조사하고 있다. 이는 지난해 국민의힘 당원 게시판에 한 전 대표의 가족과 동일 이름을 쓰는 익명의 작성자들이 윤석열 전 대통령 부부를 비난하는 글을 다수 올렸다는 의혹이다. 이에 대해 나 의원은 "당원들의 의혹이 있는 부분은 명명백백하게 밝혀야 할 부분은 있고, 한 번은 짚고 넘어가야 한다. 잘못된 부분이 있으면 한동훈 대표도 사과하는 게 맞지 않나 생각한다"면서도 "더 이상 이 문제를 질질 끌 필요는 없지만, 지금은 당력을 모아야 할 때인데 조금 아쉽다"라고 덧붙였다.

국민의힘 당무감사위원회가 친한계(친한동훈계)로 분류되는 김종혁 전 최고위원에 대해 '당원권 정지 2년'이라는 중징계를 결정했다. 연합뉴스

김 전 최고위원은 당무감사위에 제출한 답변서를 11일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 공개했다. 지난 10일 제출된 답변서에는 "장동혁 대표의 행보에 대한 비판적 논평은 자유민주주의 국가 정당에서 누구나 얼마든지 할 수 있다", "당원 전체를 망상증 환자 등으로 비유한 적은 없다" 등의 내용이 담겼다. 김 전 최고위원은 이를 공개하며 "(답변서를 보면) 누가 헛소리를 하고 있는지 판단하실 수 있을 것"이라고 밝혔다.

이에 이호선 당무감사위원장은 김 전 최고위원 징계 권고 의결서를 공개하며 맞불을 놨다. 의결서에는 "김 전 최고위원은 공적 직함을 갖고 외부 언론에 출연해 당을 '북한 노동당' 등에 비유해 정체성을 부정했고, 동료 당원을 '망상 환자'로 낙인찍었으며, 정당하게 선출된 당 대표를 '영혼을 판 사람'으로 모독했다"고 지적했다. 또 "추후 같은 행위를 반복하면 최고 수위 징계인 '제명'도 배제할 수 없다"고 강하게 표현했다.

국민의힘 이호선 당무감사위원장이 16일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 김종혁 전 최고위원에 대한 당원권 정지 2년 권고 결정과 관련해 설명하고 있다. 연합뉴스

한 전 대표는 16일 SNS에 "민주주의는 돌로 쳐 죽일 수 없다"고 반발했다. 앞서 이 위원장이 자신과 친한계를 겨냥해 "소가 본래 (들이) 받는 버릇이 있고, 임자가 그로 말미암아 경고까지 받았음에도 단속하지 않아 사람을 받아 죽인다면, 그 소는 돌로 쳐 죽일 것이고 임자도 죽일 것"이라고 한 것을 겨냥해 비판한 것이다.





장동혁 국민의힘 대표는 17일 김 전 최고위원에 대한 중징계 권고 결정에 대해 "(전당대회 때) '밖에 있는 적 50명보다 내부의 적 한 명이 더 무섭다'는 말씀을 드린 적이 있다"며 "해당 행위를 하는 분들에 대해 엄정한 조처를 하고 당이 하나로 뭉쳐서 싸우는 게 훨씬 중요하다"고 말했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

