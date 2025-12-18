고흥군, '고흥지구 선셋가든' 관광경관 명소화 나선다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전망대·정원 조성, 사계절 생태 테마공원 연계 거점 관광지 육성

전남 고흥군(군수 공영민)은 고흥만의 새로운 랜드마크가 될 '고흥지구 선셋가든'관광경관 명소화 사업의 발주를 완료하고, 본격적인 사업 추진에 나섰다고 밝혔다.

이번 사업은 문화체육관광부가 추진 중인 '남부권 광역관광 개발계획'의 하나로, 2022년 12월 사업이 확정돼 현재 고흥군에서 추진하고 있다.

고흥지구 선셋가든 조감도. 고흥군 제공

AD

군은 고흥만 지구(도덕면 용동리 산6번지)에 총사업비 106억 원을 투입해 선셋 전망대와 카페, 사계절 테마정원과 녹지공간, 휴게 쉼터 등을 조성할 계획이며, 기존에 조성된 관광인프라와 연계해 지역거점 관광지로 활용할 예정이다.

해당 사업은 내년 1월 착공해 2027년 12월까지 마무리할 계획으로, 연면적 1,676㎡, 높이 약 30m 규모의 선셋 전망대와 카페를 중심으로 고흥만 남해안의 수려한 절경을 한눈에 조망할 수 있는 관광경관 명소를 조성한다는 방침이다.

또한, 군은 고흥지구 테마관광 육성을 위한 고흥만 방조제 내측에 총사업비 50억 원을 투입해 총연장 2.7km 규모의 사계절 생태 테마공원을 조성할 계획이다. 이 공원은 사계절 이용할 수 있는 조경 공간으로 조성돼 선셋가든과 연계한 시너지 효과를 높일 것으로 전망된다.





AD

군 관광정책실 관계자는 "이번 사업들이 완공되면 고흥만 인근 관광인프라와의 연계를 통해 고흥의 매력이 한층 강화될 것"이라며 "지역 주민과 관광객 모두가 휴식과 여가를 즐길 수 있는 새로운 명소로 자리매김하도록 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>