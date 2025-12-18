고려아연 美 제련소에 힘 싣는 정부…"재무 부담에도 전략적 판단"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부 첫 공식 평가…"공급망 구축에 도움"

'전략광물' 한미 협력 핵심 될 美 제련소

보증 논란엔…"투자금 회수 위한 통상 절차"

고려아연의 미국 제련소 투자에 대해 정부가 긍정적인 평가를 내놓으면서, 이번 사업은 단순한 기업 차원의 해외 투자를 넘어 한미 핵심광물 공급망 재편의 한 축으로 자리매김할 전망이다.

김정관 산업통상자원부 장관은 전날인 17일 정부세종청사에서 이재명 대통령에게 내년도 업무보고를 마친 뒤 기자들과 만나 고려아연의 미국 테네시주 클락스빌 제련소 건설 계획과 관련해 "재무적 부담에도 불구하고 전략적 판단을 한 결정"이라고 말했다.

김 장관은 이 프로젝트에 대해 "지난 8월 '양해각서 체결(MOU)' 형태로 일정 부분 공감대가 있었다"며 "한국 입장에서도 희토류와 희귀광물 공급망을 안정적으로 구축하는 데 도움이 된다"고 언급했다.

김정관 산업통상부 장관이 17일 정부세종컨벤션센터에서 이재명 대통령에게 업무보고를 하고 있다. 연합뉴스

AD

고려아연은 지난 15일 미국 정부 등 전략적 투자자들과 함께 약 11조원을 투입해 미국 내 제련소를 건설하겠다고 공식화했다. 김 장관 발언은 해당 발표 이후 나온 정부의 첫 공식 평가다.

김 장관은 또 "고려아연이 이 사업의 비용과 수익을 계산한 것으로 이해한다"며 "미 상무부도 환영하는 프로젝트"라고 말했다. 한·미 대미 투자 MOU에 따라 조성 예정인 한미전략투자기금과의 연계 가능성에 대해서는 "미국 상무부와 논의해볼 사안"이라고 했다.

고려아연 미국 제련소는 아연·연·동 등 산업용 기초금속과 함께 안티모니·인듐·비스무트 등 총 13개 광물을 생산할 계획이다. 이 가운데 11개 품목은 미국이 지정한 '2025년 핵심광물 목록'에 포함돼 있다.

시장에서도 이번 투자를 미국 공급망 재편 흐름 속에서 평가하는 시각이 나온다. 맥쿼리증권 홍광표 연구원은 최근 보고서에서 "고려아연이 미국 정부의 전략적 자산으로 부상하고 있다"고 분석했다.

신한투자증권 박광래 연구원도 "미국의 공급망 재편 전략에서 고려아연이 핵심 파트너로 자리 잡았다"며 "미국 정부의 직접적인 지원과 참여 가능성은 이 프로젝트의 성격을 단순 민간 투자와는 다르게 만든다"고 분석했다.

한편 이번 투자와 관련해 고려아연이 미국 현지 법인의 차입에 대해 지급보증을 제공한 점을 두고 재무 부담 우려도 제기된다. 신용평가사들은 대규모 투자 집행에 따라 연결 기준 차입금이 증가할 수 있다고 보고 있다.





AD

이에 대해 고려아연 측은 미국 투자자들이 제련소를 건설하고 운영하는 법인에 대해 경영권이나 의사결정 권한을 갖지 않는 구조인 만큼, 투자금 회수 안정성을 확보하기 위한 보증 요구가 반영된 것이라고 설명하고 있다. 미국의 대형 인프라·건설 프로젝트에서 통상적으로 활용되는 계약 구조라는 설명이다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>