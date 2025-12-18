"환단고기는 위서"…역사·고고학계, 정부에 '선 긋기' 촉구

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령 '환빠' 언급 계기

"명확한 입장 표명하고 지원 말아야"

'환단고기 역주본' 표지

역사·고고학계가 '환단고기'를 명백한 위서(僞書·거짓으로 꾸며낸 책)로 규정하고, 정부와 정치권에 명확한 입장 표명을 촉구했다.

한국역사연구회, 한국고대사학회, 역사학회 등 학회 마흔여덟 곳은 17일 성명을 내고 "이재명 정부와 여·야 정치권은 사이비 역사의 위험성을 직시하고 명확하게 선을 그어야 한다"고 밝혔다.

학계가 성명을 낸 계기는 이재명 대통령의 최근 발언이다. 동북아역사재단 업무 보고 자리에서 '환빠'와 '환단고기'를 언급해 사이비 역사가 정치·사회적 이슈로 부상했다.

환단고기는 고려 말~조선 전기에 저술된 여러 책을 바탕으로 1911년 간행됐다고 알려져 있다. 주류 사학계는 1979년에 간행한 위서로 본다. 뿌리가 일본 제국주의의 대아시아주의와 맞닿아 있다고도 지적한다.

학회는 "역사학계와 사이비 역사 사이에는 어떠한 학문적 논쟁도 존재하지 않는다"며 "이재명 정부는 사이비 역사에 대해 명확한 입장을 표명하고, 어떠한 지원도 하지 말라"고 촉구했다.





역사학계는 사이비 역사 비판을 지속해왔다. 지난 10월 전국역사학대회에서도 이를 비판하며 위험성을 알리는 성명을 발표한 바 있다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

