[날씨]전국 대체로 맑음…빙판길 주의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

목요일인 18일은 전국이 대체로 맑겠다.

강원 속초 앞바다에서 갈매기떼가 군무를 펼치고 있다. 연합뉴스

AD

기상청에 따르면 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 -1.2도, 인천 -0.9도, 수원 -3.4도, 춘천 -2.3도, 강릉 4.1도, 청주 -0.7도, 대전 -2.2도, 전주 -1.0도, 광주 0.3도, 제주 5.9도, 대구 -1.1도, 부산 5.1도, 울산 4.0도, 창원 3.9도 등이다. 낮 기온은 6∼13도로 예보됐다.

경기권과 강원권, 충북권은 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다. 경기 내륙지역에는 빙판길과 도로에 살얼음이 나타나는 곳도 있겠으니 차량 운행 등에 유의해야겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다. 다만 세종·충북·울산·경북은 오전까지, 부산은 오전에 일시적으로 '나쁨' 수준을 보이겠다.





AD

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼2.5m, 서해 0.5∼1.5m, 남해 0.5∼2.0m다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>