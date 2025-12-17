“위기엔 단단하게, 미래엔 유연하게”… 포항시 10대 뉴스로 본 2025

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

K-스틸법 제정, AI·마이스 산업 육성 등 관심 받은 올해 10대 뉴스 선정



이강덕 시장 “포항 발전과 50만 시민 행복 위해 새해에도 최선 다할 것”

포항시는 시민들에게 가장 큰 관심을 받은 '2025년 포항시정 10대 뉴스'를 17일 발표했다.

K-스틸법 제정과 글로벌 AI 데이터센터 유치 등 지역 산업과 관련된 소식이 높은 관심을 받은 가운데 경제·교육·주거 복지·교통 등 시민 생활과 밀접한 다양한 분야에서 한 해 동안 거둔 성과들이 10대 뉴스로 선정됐다.

시는 지난 8일부터 12일까지 5일간 SNS 등에서 설문조사를 진행했으며, 총 2000여명의 시민이 설문에 참여했다.

특히 'K-스틸법' 제정은 대내외적인 불확실성 속에서 포항의 근간 산업인 철강산업이 위기를 극복하고 재도약하기를 바라는 시민들의 기대가 반영되며 가장 큰 주목을 받은 것으로 분석된다.

12일 포항·광양·당진 공동기자회견. 포항시 제공

이어 포항의 새로운 성장엔진인 AI·마이스 분야에서의 글로벌 AI 데이터센터 유치, 세계녹색성장포럼 개최 등 신산업에 관한 높은 관심은 산업 다변화를 통해 지속 가능한 도시의 미래를 열어가길 바라는 시민들의 희망을 반영한 것으로 풀이된다.

또 포항이 세계적인 교육도시로 도약할 수 있다는 기대가 담긴 국제학교 설립을 위한 업무협약 체결과 체류형 관광지로의 전환에 탄력을 더할 복합 해양레저관광도시 선정 소식 또한 시민들의 큰 관심을 받은 것으로 나타났다.

이와 함께 청년과 신혼부부를 위한 천원주택을 시작으로 생애 전 주기 맞춤형 복지정책 추진과 지역 상생을 위한 포스코 신축 기숙사의 도심 유치 등 도시 재생과도 연계되는 주거 복지 정책을 추진하는 시의 노력과 성과도 호응을 얻었다.

이 밖에도 포항∼영덕 고속도로 개통, 환호근린공원과 철길숲광장 조성을 통한 녹색 공간 확충, 송도해수욕장이 18년 만에 재개장하며 도심 휴양지로 시민 곁에 돌아온 소식 등 시민 생활과 밀접한 분야 또한 높은 관심을 받은 것으로 나타났다.





이강덕 시장은 "올 한해 어려운 여건 속에서도 시민 여러분과 함께 지속 가능한 도시, 세계 속에 경쟁력 있는 도시의 미래를 위한 끊임없는 노력을 통해 도약의 발판을 마련할 수 있었다"며 "새해에도 포항의 발전과 50만 시민이 함께 행복한 도시를 만들기 위해 계속 최선을 다하겠다"고 말했다.

2025년 시민들에게 가장 큰 관심을 받은 포항시정 10대 뉴스.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

