"창업·투자 수도권 수준까지 확대"…중기부, 지역생태계 활성화 총력

중소벤처기업부가 지역 생태계 활성화를 위한 대대적인 지원에 나서기로 했다. 지역 창업과 투자를 수도권 수준까지 확대하고, 지역 제조 중소기업의 인공지능(AI) 기반 혁신과 성장을 돕기로 했다. 이를 위해 지역 할당, 지원율 상향, 지역 전용예산 확대 등 중소기업 정책을 지역에 집중해 재설계할 계획이다. 아울러 범부처 협업을 확대해 기업과 생활, 문화 등이 결합된 지역 혁신 생태계를 구축하기로 했다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 17일 세종 중소벤처기업부 청사에서 2026년 중소벤처기업부 업무계획 주요 내용을 브리핑하고 있다. 중기부

중기부는 17일 정부세종컨벤션센터에서 이 같은 내용을 담은 '2026년도 중소벤처기업부 업무보고' 주요 내용을 발표했다. 중기부가 비전으로 제시한 것은 '중소·벤처·소상공인 성장사다리 복원'이다. 이를 위한 과제는 ▲활기찬 소상공인 육성 ▲창업·벤처 활성화 ▲제조 중소기업 혁신과 성장 ▲공정과 상생성장 생태계 등이다.

중기부는 지역 창업과 지역 기업 생태계 성장에 역점을 두기로 했다. 이에 따라 '지역거점 창업도시'가 내년에 5곳, 2030년까지 10곳 조성된다. 지역거점 창업도시는 인프라, 인력, 사업화, 네트워킹부터 범부처 협력을 통한 정주여건까지 집중 지원을 받게 된다. 이를 위해 스타트업파크와 14개 시·도별 엔젤투자 허브가 조성되고 딥테크 특화 창업중심대학이 신규 지정된다.

팁스(TIPS)는 지역 기업에 50%를 우선 할당하기로 했다. 투자 요건도 50% 완화한다. 팁스는 민간 투자사가 혁신기업을 발굴해 먼저 투자하면 정부가 연구개발(R&D) 출연금을 연계하는 프로그램이다. 한성숙 중기부 장관은 "팁스는 지역 벤처투자 기반을 조성하는 가장 중요한 정책 중 하나로서, 지역 혁신기업에 대한 민간투자를 촉진하기 위해 팁스의 역할이 중요하다"고 설명했다.

지역의 중기·스타트업에 중점 투자할 수 있는 지역성장펀드도 2030년까지 총 3조5000억원 규모로 조성한다. 특히 비수도권 14개 시·도에 1개 이상 전용 모펀드 조성을 추진하고, 참여 지방정부·지역기업을 대상으로 인센티브도 마련할 계획이다. 지역 창업의 걸림돌을 제거하기 위해 '스타트업 원스톱 지원센터'도 본격적으로 운영한다. 현재 17곳인 국내 오프라인 지원센터를 내년에는 미국 실리콘밸리 등 해외로 확대하고 1분기 중 AI 기반 온라인 원스톱 지원센터도 구축할 계획이다. 대기업 퇴직 인력, 선배 기업가 등 1600여명의 자문단도 구성한다.

중기부는 지역 제조 중소기업 혁신과 성장도 전략적으로 지원할 방침이다. 목표는 지역 중소기업의 매출을 현재 982조원 수준에서 2030년 1432조원까지 끌어 올리는 것이다. 이를 위해 지역 중소기업의 AI 대전환이 추진된다. 중소 제조 스마트공장을 2030년까지 1만2000개 구축하는 게 핵심이다. 내년엔 산재 예방, 불량 검출 등 공정별 특화 첨단 AI 스마트공장 430개, K뷰티 등 중소기업이 강한 분야의 스마트공장 585개, 삼성·현대 등 대기업과 중소기업 간 상생형 스마트공장 270개를 구축할 계획이다.

제조 AI 전문기업도 육성한다. 제조 AI 솔루션과 장비 개발을 위한 전략적 R&D를 추진하고 스마트 제조 기술 우수 중소기업의 AI 전환 역량을 심사해 전문기업으로 지정하는 육성 체계를 마련할 방침이다. 중기부는 지역 중소기업이 중견기업으로 도약할 수 있는 성장 사다리도 보강하기로 했다. 이를 위한 '점프업 프로그램'을 확대해 2030년까지 500개 사에 사업화·R&D·컨설팅 등을 3년간 패키지로 지원한다.

이 밖에도 중기부는 내년부터 성장형 소상공인을 육성하기 위해 청년이 이끄는 '로컬 창업가' 1만개 사를 발굴하고 이 중 1000개 사를 로컬 크리에이터 등 '로컬 기업가'로 키울 계획이다. 로컬 창업타운을 통해 교류·협업 등을 지원하고 로컬창업의 지역 지원 비중을 90%까지 확대한다.





한 장관은 "2025년에는 중소기업·소상공인의 위기 극복과 회복의 성과를 이뤘다면, 내년부터는 성장으로 나아가야 할 때"라며 "중기부가 중소·벤처·소상공인의 성장 사다리를 복원하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.





