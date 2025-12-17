경기도경제과학진흥원, 파주 동패동에 새 둥지…임차 가계약 완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경과원, 파주 운정신도시로 이전 확정

내년 1월부터 입주 준비 돌입

상반기 중 핵심부서 이전 가시화 전망

GTX-A 인접 동패동 신축 건물 결정

경기도경제과학진흥원(이하 '경과원')의 파주 이전이 조만간 본격화될 전망이다.

파주시는 경과원이 운정신도시 내 사무공간 임차를 위한 가계약을 지난 17일 완료했다고 전했다.

시에 따르면 경과원은 올해 초부터 파주시가 추천한 여러 이전 후보지를 놓고 접근성과 업무 효율성, 근무환경을 고려한 다각적 검토와 현장 방문을 통해 동패동에 소재한 한 신축 건물을 이전지로 최종 결정했다.

경과원이 들어서게 될 동패동 일대는 지난해 연말 GTX-A 노선 개통으로 교통 접근성이 높아졌고 문발 산단을 비롯한 파주시의 주요 산업단지가 인접해 있으며, 향후 파주메디컬클러스터와의 연계를 통해 경과원의 기업 지원 기능이 한층 강화될 수 있다는 것이 파주시와 경과원 측의 공통된 판단이다.

이번 임차계약 체결로 경과원은 건물 준공 후인 내년 1월경부터 내부 공간 조성 등 본격적인 입주 준비에 돌입해 내년 상반기 중 내년 상반기 중 기관장을 포함한 핵심 부서 이전을 완료한다는 방침이다.

김경일 파주시장은 "경과원의 파주시 이전은 지역 균형 발전을 실현하기 위한 중요한 첫걸음이 될 것"이라며 "파주시는 경기도 및 경과원과 긴밀히 협력해 이전이 원활히 추진될 수 있도록 행정역량을 집중하겠다"고 강조했다.





경과원은 2026년 상반기까지 순차적으로 입주를 진행하는 한편, 원장을 비롯한 핵심 부서 이전을 계기로 경과원 신축 이전도 탄력을 받을 것으로 전망된다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

