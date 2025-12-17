"어지간히 까불어라" 양산시 의원 막말…노조 "사퇴하라"

노조, 막말·욕설 주장하며 사퇴·제명 촉구
강태영 의원 "부적절한 표현, 깊이 반성"
경남 양산시의회 소속 더불어민주당 강태영 의원이 공무원에게 폭언과 욕설을 했다는 주장이 제기되면서 공무원노조가 공개 사과와 의원직 사퇴를 요구하고 나섰다. 논란이 확산하자 강 의원은 이메일을 통해 사과문을 내고 "부적절한 표현을 사용한 점을 깊이 반성한다"고 밝혔다.
전국공무원노동조합 양산시지부는 17일 양산시의회 앞에서 기자회견을 열고 "우월적 지위를 이용해 직원에게 갑질과 폭언을 한 강 의원은 즉각 공개 사과하고 사퇴해야 한다"고 촉구했다.
노조에 따르면 강 의원은 지난 2일 오후 양산시 물금읍의 한 식당에서 식사 중이던 의회 사무국 직원 4명과 우연히 마주쳤다. 해당 자리에서 강 의원은 한 여직원에게 "어지간히 까불어라, 더 까불어 봐라. 공무원증이 10개 정도 되냐","내 옷 벗기고 싶나(제명하고 싶냐)" 등의 발언을 약 20여분 간 한 것으로 알려졌다.
노조 관계자는 "과거에는 강 의원이 욕설이나 폭언을 전혀 하지 않았는데 이날은 특별한 이유도 없이 폭언해 당혹스럽다"고 전했다.
강 의원은 이후 의회를 복귀한 뒤에도 식당에 있던 직원들의 근무 태도를 문제 삼으며 "PC를 켜보라"고 지시하는 등 추가적인 압박을 가했다고 노조는 주장했다.
노조 "제명 촉구"…강 의원 "부적절한 표현 사과"
노조는 "강 의원의 행위로 피해 직원들은 씻을 수 없는 정신적·육체적 고통을 겪었다"며 "시민의 대표로서 갖춰야 할 도덕성을 저버리고 양산시민의 명예를 훼손했다"고 비판했다. 이어 시의회를 향해 "이번 사건을 개인의 일탈로 치부하지 말고 재발 방지를 위해 강 의원을 제명하는 등 강력한 조처를 해야 한다"고 강조했다.
강 의원은 논란이 일자 이날 이메일로 사과문을 배포하고 사과의 뜻을 밝혔다. 그는 "이번 일로 불편함과 상처를 느낀 직원분들께 진심으로 사과드린다"며 "정례회 기간 중 감정이 격해진 상황에서 부적절한 표현을 사용한 것에 대해 깊이 반성하고 있다"고 밝혔다.
지금 뜨는 뉴스
또 "의회 각 팀을 직접 찾아 사과의 뜻을 전했고 공식 절차에도 성실히 임하고 있다"며 "다시는 이런 일이 발생하지 않도록 스스로를 엄격히 돌아보고 의회 구성원들과의 신뢰 회복을 위해 더욱 노력하겠다"고 덧붙였다.
박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>