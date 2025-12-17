구미교육지원청, 미래역량을 키우며 함께 성장하는 교육

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 서부권역 협의회 개최

삼성전자 2구미공장 산업 시설을 방문

농심 구미공장 방문

경북 구미교육지원청은 지난 16일 구미교육지원청, 삼성전자, 농심 구미공장에서 김천, 성주, 상주, 고령, 칠곡교육장이 참석한 가운데 경북 서부권역 협의회를 개최했다.

이번 협의회는 '미래역량을 키우며 함께 성장하는 구미교육'의 2025 주요 업무 추진 내용, 학교 지원 사례, 현안 사업 및 특색 사업을 소개했다.

이어 구미지역의 산업시설 삼성전자, 농심 구미공장을 탐방해 학생들의 진로교육과 연계하여 미래 교육을 위한 지역청별 다양한 활성화 사례를 공유하고, 지역 주요 교육 현안에 대한 맞춤형 미래 교육 비전을 함께 모색했다.

시계방향)농심 구미공장 탐방/ 구미교육지원청/삼성전자 2구미공장 산업 시설을 방문/구미교육지원청 제공

오전에는 삼성전자 2 구미공장 산업 시설을 방문하여 학생들의 진로·직업 교육과 기업 간의 협업 모델에 대해 의견을 나누었으며, 오후에는 농심 구미공장을 방문하여 교육청, 기업, 학교가 협업할 수 있는 정보 교환의 계기를 마련했다.





협의회를 주관한 구미교육지원청 민병도 교육장은 "구미지역 내 대표적인 산업시설을 방문하여 학생들의 진로, 직업 교육을 연계하는 방안에 대해 서부권역 교육장들과 의견을 공유하고, 주요 교육 현안 사업에 대한 좋은 의견을 나눌 수 있어 뜻깊은 시간이었다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

