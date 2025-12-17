'자백의 대가', 넷플릭스 전 세계 비영어권 1위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

39개국서 정상…2주 만에 1위로 '점프'

넷플릭스 '자백의 대가' 스틸 컷

'자백의 대가'가 전 세계 넷플릭스 이용자가 가장 많이 본 비영어권 드라마로 올라섰다.

17일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 지난 8~14일 '자백의 대가' 시청 수(시청 시간을 러닝타임으로 나눈 값)는 570만으로 집계됐다. 공개 첫 주 2위로 시작해 2주 만에 정상에 올랐다.

국가별로는 볼리비아, 도미니카공화국, 에콰도르, 한국 등 서른아홉 나라에서 1위를 기록했다.

'자백의 대가'는 남편을 죽인 용의자로 몰린 안윤수(전도연)가 교도소에서 만난 살인범 모은(김고은)으로부터 충격적 거래를 제안받으며 벌어지는 일을 그린 미스터리 스릴러다. 모은은 윤수에게 거짓 자백으로 억울한 누명을 벗겨 줄 테니, 대신 교도소 밖에서 다른 사람 한 명을 죽여달라고 제안한다.





이외에 한국 작품으로는 장기용·안은진의 로맨틱코미디 '키스는 괜히 해서!'가 4위(440만), 정경호 주연의 법정물 '프로보노'가 7위(160만)에 올랐다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

