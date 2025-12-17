"AI 반도체 골든타임 놓치면 주도권 잃는다"…공학한림원, 10대 가이드라인 제시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2035년 수출 1200억 달러 목표…대통령 직속 컨트롤타워·AI반도체기술원 설립 촉구

한국공학한림원이 인공지능(AI) 반도체 주권 확보를 위한 국가 차원의 총력 대응을 촉구하며 10대 정책 가이드라인을 제시했다. 글로벌 AI 반도체 패권 경쟁이 본격화되는 가운데 "지금이 골든타임"이라는 경고다.

한국공학한림원은 17일 오전 서울 조선호텔에서 'AI 반도체 강국 도약 가이드라인'을 주제로 반도체특별위원회 포럼을 개최했다고 밝혔다. 포럼은 안현 SK하이닉스 사장과 이혁재 서울대 교수가 공동위원장을 맡은 공학한림원 반도체특별위원회가 주관했다.

이날 포럼에서는 2035년 AI 반도체 수출 1200억 달러 달성을 목표로, 설계부터 제조·소프트웨어까지 아우르는 'K-AI 풀스택' 전략이 필요하다는 데 공감대가 모아졌다. 특히 분산된 정책을 조율할 컨트롤타워 부재가 최대 약점으로 지적되며 대통령 직속 'AI 반도체 육성위원회'와 'AI반도체기술원' 설립이 시급하다는 제언이 나왔다.

첫 발표에 나선 이혁재 위원장은 "AI 반도체는 단순한 부품이 아니라 미래 산업과 안보를 좌우하는 전략 자산"이라며 "2035년 글로벌 AI 반도체 시장은 7750억 달러 규모로 성장해 2024년 대비 약 9배 확대될 것"이라고 전망했다. 그는 미국이 시장을 주도하고 중국이 빠르게 추격하는 상황에서 한국은 메모리를 제외하면 상용화 경험과 생태계 인프라가 아직 초기 단계에 머물러 있다고 진단했다.

이어 류수정 서울대 교수는 AI 반도체 생태계 발표에서 "한국은 HBM 등 메모리에는 강점이 있지만 프로세서, 시스템, 소프트웨어, 파운데이션 모델을 아우르는 통합 역량은 취약하다"며 공공 부문을 중심으로 한 국산 NPU 활용 확대 등 생태계 조성 전략이 필요하다고 강조했다. 박재홍 보스반도체 대표는 미국(CHIPS Act), 중국, 대만, 일본(Rapidus) 등 주요국이 개발비 지원을 넘어 산업 생태계 전반을 키우는 전방위 정책을 펼치고 있다고 설명했다.

안현 위원장은 'K-AI 반도체' 목표 발표를 통해 산업 생태계 구축과 '소버린 AI 플랫폼' 구현을 핵심 과제로 제시했다. 그는 "국가 단위의 '버추얼 빅테크' 생태계를 구축해 국방·에너지·보건의료 등 안보 핵심 분야에서 자체 AI 기술 경쟁력을 확보해야 한다"고 말했다.

이날 하이라이트인 가이드라인 세션에서는 안기현 한국반도체산업협회 전무 등 전문가들이 5대 분야, 10대 과제를 제안했다. 대통령 산하 AI 반도체 육성위원회 운영, AI반도체기술원 설립, 반도체 전문 학위 'Doctor of Chip(DoC)' 도입, 연구자 보상 강화와 병역 특례 확대, 설계·제조·서비스를 잇는 통합 생태계 구축 등이 주요 내용이다. 레벨4 자율주행 상용화를 위해 국내 소재·부품·장비 육성과 중복 지원이 필요하다는 제안도 포함됐다.

기대효과 발표를 맡은 이정배 삼성전자 상담역은 "가이드라인이 실행될 경우 2035년 연간 1200억 달러 이상의 AI 반도체 수출 달성과 함께 기술 주권과 국가 안보를 동시에 강화할 수 있을 것"이라고 내다봤다.





윤의준 회장은 개회사에서 "AI 반도체는 대한민국 향후 50년의 기술·산업 안보를 책임질 핵심 동력"이라며 "정부·기업·학계가 원팀이 돼 골든타임을 놓치지 말아야 한다"고 강조했다. 이날 행사에는 공학한림원 회원을 비롯해 국회, 정부 부처, 유관기관 관계자 등 100여 명이 참석했다.





