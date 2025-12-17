간병비 전쟁, 이제 끝낼까요?… 대동병원, 국가대표 '패널' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가족의 삶을 송두리째 앗아가는 '간병 지옥'에서 벗어날 탈출구가 열릴까?

간호·간병통합서비스의 현실과 한계를 가장 잘 아는 곳이 선택됐다.

대동병원(병원장 이광재)은 최근 국민건강보험공단(이사장 정기석)으로부터 지난 1기에 이어 간호·간병통합서비스 제도 개선을 위한 제2기 패널병원으로 선정됐다.

정미진 간호부장(왼쪽에서 두번째), 권길주 병동간호팀장(세번째). 대동병원 제공

AD

패널병원이란 간호·간병통합서비스를 모범적으로 운영하고 있는 의료기관을 대상으로 병동 환경, 인력 배치 등에 대한 조사를 실시하고, 현장 의견을 반영해 제도 개선과 정책 개발의 기초 자료를 마련하기 위한 표본 집단이다.

국민건강보험공단은 지난 10월, 간호·간병통합서비스 병동 지정 병상 수 비율이 50% 이상이면서 운영 기간이 1년 이상을 충족한 기관 중 병동 운영이 모범적인 제공기관을 대상으로 종별, 배치 별, 병상 규모별, 지역별 특성 등을 종합적으로 고려해 패널병원을 선정했다.

그 결과 상급종합병원 10개소, 종합병원 16개소, 병원 4개소, 통합재활병동 운영기관 6개소 등 총 36개 의료기관이 선정됐다.

제2기 패널병원은 2026년부터 2027년까지 2년간 정기회의 참석과 제도 관련 조사 참여 등을 통해 간호·간병통합서비스의 질 향상과 제도 개선에 중요한 역할을 수행할 예정이다.

대동병원 정미진 간호부장은 "1기에 이어 연속으로 패널병원에 선정된 것은 환자 안전을 최우선 가치로 두고 양질의 의료서비스를 제공하기 위해 지속적으로 노력해 온 결과이자, 대동병원의 간호·간병통합서비스 운영 역량을 다시 한번 인정받은 것"이라며 "그동안의 운영 경험을 바탕으로 현장 중심의 실질적인 의견을 제시하고 제도 개선에 적극 참여해 의료서비스 질적 향상에 기여하겠다"라고 말했다.





AD

대동병원은 국민건강보험공단이 실시한 2024 간호·간병통합서비스 성과평가에서 최고 등급인 S등급을 받는 등 간호·간병통합서비스 운영의 우수성을 지속적으로 입증하고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>