[Advertorial]“태평양 고등어부터 아일랜드 소고기까지” 이마트, 산지 다변화 전략 통해 물가안정 앞장서

- 수입산 먹거리, 고환율 장기화·기존 산지 고시세에 신규 산지 다양화나서

- 칠레산 ‘태평양 참고등어’ 첫 선보여, 익숙한 어종에 기존 산지 대비 가격저렴

- ‘아일랜드 소고기’ 자유 방목 사육에 차세대 산지로 인기, 가격 최대30%낮아

해외 산지 확대를 통해 장바구니 물가 안정에 앞장선다.

최근 수입산 먹거리는 장기화되는 고환율 기조에 기존 산지 가격 상승이 더해져 이중고를 겪고 있다. 특히, '국민 생선'으로 불리는 고등어와 수입산 소고기를 중심으로 가격 상승폭이 커 식탁 물가에 불안감이 높아지고 있다.

이에, 이마트 바이어는 전세계 각국을 돌며 가격은 낮추고 품질은 높인 대체 산지를 발굴했다. 먼저, 이마트는 처음으로 칠레 바다를 건너온 '태평양 참고등어' 어종을 정식 수입하여 오는 12월 19일(금)부터 31일(수)까지 한시 판매한다.

'칠레산 태평양 간고등어'는 1손(2마리, 850g)에 5,980원으로 '국산 간고등어'(7,980원/1손/700g) 대비 25% 저렴하고 '노르웨이산간고등어'(11,980원/1손/750g) 대비해서는 무려 50%가량 저렴한 수준이다.

또한, 칠레산 고등어는 국산과 동일한 '참고등어' 어종으로 국내 고객들에게 익숙할 뿐 아니라 국내 수요가 높은 중대형 사이즈로 까다롭게 선별해 국산 대비 판매 중량은 20%가량 높였다.

한편, 수입 고등어의 대부분을 차지하는 노르웨이산 고등어의 가격은 고공행진 중이다.

한국해양수산개발원에 따르면, 올해(25년 11월 누계) 노르웨이가 어획 가능한 대서양 고등어의 쿼터가 전년 동기 대비 37.8% 감소함에 따라 한국으로의 수출 단가가 지난해 대비 2배로 뛰었다.

또한, 이마트의 연간 고등어 판매 비중은 24년 국산이 67%, 수입산이 33%를 각각 차지했으나 올해 1월~11월에는 국산이 59%로 줄고 수입산이 41%로 비중이 늘었다. 이에 따라 신규 산지 필요성이 더욱 커졌다.

이마트는 이번 '칠레산 태평양 참고등어'의 선제적 도입으로 이마트 상품의 차별화를 꾀하고 26년에는 기존 노르웨이 고등어 물량의 절반을 대체할 것으로 목표로 삼고 있다.

이마트 김광명 고등어바이어는 "국내 고등어 시장의 전체적인 변화와 가격상승이 장기화될 전망에 따라 신규 수입처 발굴은 필수였다"며, "앞으로도 이마트가 수산물의 안정적인 가격과 품질을 선도하기 위해 노력할 것이다"라고 밝혔다.

수입 축산에서도 '아일랜드산 소고기'를 신규 발굴했다. 출시를 기념해 오는 12월 25일(목)까지 '아일랜드산 자유방목 LA갈비/찜갈비(각 1.5kg)'를 신세계포인트 적립 시 1만원 할인한 각 행사가 49,800원/39,800원에 판매한다.

'미국산/호주산 LA갈비(1.5kg)'와 '호주산 찜갈비(1.5kg)'가 각 69,800원/59,800원에 판매되고 있어 아일랜드산 신상품을 행사 기간 동안 기존 운영 산지대비 약 30%가량 저렴하게 구입할 수 있다.

또한, 아일랜드산 소갈비 2종은 자유방목형으로 목초를 먹으며 건강하게 자란 소를 선별했으며 마블링이 촘촘하고 육질이 단단하여 고소하고 담백한 맛이 특징이다.

이에 더해 아일랜드 소고기의 관세가 현재 2%에서 26년 7월부터 무관세로 전환됨에 따라 호주산 대비 약 5~6% 가격우위에 있는 점도 장기적인 수입 전략에 영향을 미쳤다.





이마트 이지수수입육 바이어는 "수입산 먹거리는 환율, 현지 환경 변화 등 종합적으로 고려할 사항이 많아 안정적인 물량 수급을 위해 제3의 원산지 발굴은 필수"라며, "앞으로도 전 세계 우수 산지의 상품을 합리적인 가격에 선보이겠다"라고 밝혔다.





