고양시 "고양콘, 단기간에 공연거점도시의 표준 만들었다"

고양시, '2025 고양문화예술정책포럼' 성료

전문가·시민 70여 명 참석…'고양콘' 다음 단계 논의

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 15일 백석별관 20층 회의실에서 '2025 고양문화예술정책포럼'을 개최하고, 대형 공연 유치를 통해 축적된 고양시의 경험과 성과를 시민·전문가와 함께 공유했다.

고양특례시(시장 이동환)가 지난 15일 백석별관 20층 회의실에서 '2025 고양문화예술정책포럼'을 개최하고 있다. 고양특례시 제공

이날 포럼에는 문화예술계 관계자, 시민, 연구자 등이 참석해 고양콘의 현재와 향후 방향에 대한 높은 관심을 보였다.

행사장은 포럼 시작 전부터 객석이 빠르게 채워졌으며, 발제와 토론이 이어지는 동안에도 시민들의 질문과 메모가 이어지는 등 현장 분위기는 진지하면서도 활발하게 유지됐다. 단순한 성과 공유를 넘어, 공연이 도시와 일상에 어떤 변화를 가져온 지에 대한 시민들의 체감과 궁금증이 토론 전반에 자연스럽게 녹아들었다.

첫 발제에 나선 숙명여대 문화관광외식학부 안채린 교수는 고양시가 처한 현 상황을 '정책 기회의 창'으로 진단하며, 지금까지의 성과를 구조화할 필요성을 강조했다.

안 교수는 "지금의 성과는 대관 중심의 하드웨어 모델을 넘어, 관객 체류와 소비가 도시 전반으로 확산되는 구조로 진화해야 지속될 수 있다"고 말하며, 고양콘의 다음 단계로 체류형·경험형 도시 전략을 제시했다. 이어 "고양시는 글로벌 공연 시장의 구조적 변화 속에서 가장 전략적인 위치를 선점한 도시 중 하나로 평가할 수 있다"고 평가했다.

글로벌 공연 산업 현장의 목소리도 이어졌다. 라이브네이션코리아 최윤순 이사는 실제 공연 개최 경험을 바탕으로 고양시의 강점을 설명하며 청중의 공감을 얻었다. 최 이사는 "고양종합운동장은 이제 국내를 넘어 글로벌 투어에서 반드시 검토되는 공연장 후보가 됐다"고 말했고, "명확한 행정 창구와 경찰·소방까지 연결된 원스톱 지원 체계가 글로벌 아티스트 유치의 결정적 경쟁력이었다"고 밝혔다.

또한 "고양시는 이미 아시아 공연 시장에서 경쟁의 무대에 올라선 도시라고 본다"고 덧붙이자, 객석 곳곳에서 고개를 끄덕이는 모습도 이어졌다.

이어진 발제에서는 데이터로 확인된 성과가 제시되며 현장의 집중도가 더욱 높아졌다. 고양연구원 윤신희 연구위원은 빅데이터 분석 결과를 토대로 "고양콘은 단순한 체감이 아니라 데이터로 효과가 확인되는 도시 이벤트"라고 설명했다.

종합토론 시간에는 발제 내용을 바탕으로 한 질문과 의견이 이어지며 논의가 더욱 깊어졌다. 시민과 관계자들은 공연으로 인한 변화가 일시적 현상에 그치지 않기 위해 필요한 조건과 행정의 역할에 대해 의견을 나눴다.

토론자로 참여한 한국문화관광연구원 양지훈 부연구위원은 "고양콘 사례는 지자체가 공연을 '행사'가 아니라 '도시 전략'으로 다룰 때 가능한 변화를 보여준다"며 "공연 유치 과정에서 행정, 민간, 지역사회 협업이 실제로 작동한 보기 드문 사례"라고 진단했다. 이어 "짧은 기간 안에 축적된 경험과 노하우만으로도 고양시는 이미 다른 지자체가 참고할 만한 표준 모델에 가깝다"고 덧붙였다.





고양시는 이번 포럼에서 제기된 시민들의 관심과 전문가들의 제언을 바탕으로, 대형 공연 유치 성과를 도시 전반의 체류·소비·브랜드 가치로 확장하는 정책을 단계적으로 추진할 계획이다. 공연이 도시의 일상과 산업, 공간 전반에 긍정적으로 스며들 수 있도록 현장의 목소리를 정책에 반영해 나간다는 방침이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

