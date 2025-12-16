본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

문체부 '암표' 칼질·K팝 대형 공연장 건설…K컬처, 미래 산업으로 육성(종합)

이이슬기자

입력2025.12.16 19:44

시계아이콘02분 05초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

2026년 문화강국 10대 핵심과제 발표

문체부 '암표' 칼질·K팝 대형 공연장 건설…K컬처, 미래 산업으로 육성(종합) 최휘영 문체부 장관. 연합뉴스
AD

최휘영 문화체육관광부 장관이 2026년을 문화강국 도약의 원년으로 삼아 K컬처 산업을 육성하겠다고 밝혔다.


최 장관은 16일 정부세종컨벤션센터에서 열린 문화체육관광부·국가유산청 2026년 업무보고에서 지난 6개월간의 성과를 보고하며 10대 핵심 과제를 제시했다.


이재명 대통령은 모두발언에서 문화가 국가 경쟁력의 핵심 자산임을 강조하며 "지원은 촘촘하되 간섭은 없어야 한다"는 원칙을 밝혔다. 또 체육계의 위계·폭력 관행과 문화예술 종사자의 구조적 어려움을 짚으며 투명한 운영을 주문했다.


최 장관은 콘텐츠 불법유통과 암표 문제에 대한 제도 개선 방안을 제시했다. 그는 지난 20여년간 문화산업의 성장을 저해해온 콘텐츠 불법유통에 대해 권리 침해가 명백한 경우 즉시 삭제와 '긴급 차단'을 명령할 수 있도록 법적 근거를 마련해 연간 수천억 원대 피해를 줄이겠다고 보고했다.


공연·스포츠 산업에서는 웃돈을 받고 티켓을 사고파는 모든 행위를 금지하는 입법을 추진하고, 최대 50배 과징금과 신고포상제를 도입해 암표 시장을 근본적으로 손보겠다는 계획도 밝혔다.


체육 분야에서는 대한체육회장의 연임을 제한하고 전자선거·온라인 투표제를 도입하는 등 체육단체 운영의 민주성과 투명성을 강화했다고 설명했다. 이 같은 혁신안을 시도 체육회까지 전면 확대해 체육계 전반의 운영 구조를 개선하겠다는 방침이다.


문체부는 2026년 정책의 큰 방향으로 '시설 중심'에서 '콘텐츠 중심'으로의 전환을 제시했다. 이를 위해 자유롭고 안정적인 예술창작 환경 조성, 기초예술 지원 확대, 문화예술 지원체계 혁신, 지역 문화 격차 해소, 미래 문화자산 확보 등 5가지 과제를 문화강국의 토대로 설정했다.


K팝 분야에서는 글로벌 흥행 성과를 산업 인프라 확충으로 연결하는 전략을 내놨다. 문체부는 최근 스트레이 키즈가 미국 '빌보드 200'에서 8주 연속 1위를 기록하는 등 K팝의 세계적 수요가 이어지고 있다는 점을 언급하며 이에 비해 부족한 공연 인프라를 보완하겠다고 밝혔다.


내년에는 다목적 체육시설의 공연 음향·조명 설비 개선에 120억원을 투입하고 중장기적으로는 5만석 규모의 돔형 공연장 건립을 추진해 K팝의 글로벌 위상에 걸맞은 기반을 마련하겠다는 구상이다.


문체부는 대통령 직속 대중문화교류위원회를 중심으로 세계 7대 도시의 주요 공연장과 행사장을 거점으로 확보하고 중남미 등 신흥 시장 진출을 지원하는 종합 계획을 수립할 방침이다. K팝을 중심으로 게임·푸드·뷰티 등 연관 산업을 결합한 초대형 K컬처 행사 '페노미논(FANOMENON)' 개최도 추진한다.

문체부 '암표' 칼질·K팝 대형 공연장 건설…K컬처, 미래 산업으로 육성(종합) 이재명 대통령. 연합뉴스

콘텐츠 산업 전반의 경쟁력을 높이기 위한 원천 지식재산(IP) 확보 전략도 강화한다. 문체부는 웹툰·웹소설·출판 분야에서 창작자 발굴과 수출 지원을 확대하고 창작 뮤지컬의 글로벌 진출을 뒷받침하기 위해 소극장 창작 뮤지컬의 규모 확장 지원에 2026년 180억원을 투입한다. 해외 투자 유치를 위한 '뮤지컬 국제 마켓' 운영도 확대할 계획이다.


예술인이 생계 걱정 없이 창작에 전념할 수 있도록 지원책도 강화한다. 문체부는 청년 창작자 3000명을 대상으로 연 900만원 규모의 창작 지원금을 지급하고 예술인 복지금고 조성, 예술활동준비금, 생활·전세자금 융자 등을 통해 예술인의 생계 안정과 창작 여건을 보완하겠다고 밝혔다. 예술인 권리 침해에 대응하기 위해 '예술인 권리보장법' 개정을 추진하고 공연 안전사고 예방을 위해 국고 보조사업에 참여하는 예술인에 대한 상해보험 가입도 지원한다.


침체 국면에 놓인 영화·영상 산업에 대해서는 정책금융과 제작 지원을 병행한다. 문체부는 대작 영화 제작을 위한 금융 지원을 확대하고 중예산 영화 지원에 200억원을 투입할 예정이다.


국제 공동 제작 지원을 신설해 해외 진출을 확대하고 국내 제작사와 온라인동영상서비스(OTT)가 지식재산을 공동 보유하는 영상 콘텐츠 제작 지원도 399억원 규모로 늘린다. 극장 관객 회복을 위한 유인책과 함께 독립영화에 대해서는 제작부터 상영, 영화제 유통까지 전 과정을 포괄 지원할 계획이다.


문체부는 K컬처를 영화·드라마·게임·대중음악 등 콘텐츠 산업에 한정하지 않고 문화·예술과 함께 K푸드·뷰티·패션·관광을 아우르는 종합 산업으로 재정의했다. 이를 바탕으로 문화창조산업의 성장엔진을 강화하고 팬덤을 기반으로 한 동반성장 산업을 확장하는 두 가지 육성 전략을 추진한다는 구상이다.


문체부는 7대 글로벌 거점 공연장 확보, 한식당 명소화 등을 통해 K컬처의 해외 확산을 이끈다. 지역관광 거점을 육성해 수도권에 집중된 외래 관광 수요를 분산하고 입출국·결제·이동 편의 개선 등 범정부 차원의 관광 인프라도 손질할 계획이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

최 장관은 "2026년은 문화강국의 토대를 단단히 다지고 K컬처를 우리 경제를 이끄는 핵심 성장 산업으로 키우는 해가 될 것"이라며 "외래 관광객 3000만명 조기 달성을 위해 국가 관광정책의 틀 자체를 바꾸겠다"고 밝혔다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
식품사막
  • 25.12.1606:40
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"
    ⑥ 생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1606:30
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤
    "케첩은 알아도 토마토는 본 적 없다"는 美…일본은 달걀 아닌 "회·초밥이 왔어요"⑤

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1406:30
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐
    ④ 이동식 마트는 적자…지원 조례는 전국 4곳 뿐

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1306:30
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③
    "창고에 쟁여놔야 마음이 편해요"…목숨 건 장보기 해결하는 이동식 마트 ③

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

  • 25.12.1206:40
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②
    "새벽배송은 사치, 배달이라도 됐으면"…젊은 사람 떠나자 냉장고가 '텅' 비었다 ②

    편집자주'장보기'를 어렵다고 느낀 적 있나요? 필요한 식품은 언제든 온·오프라인으로 살 수 있는 시대에 상상조차 불가능한 일이지만 대한민국에는 걸어서 갈 슈퍼도 없고, 배달조차 오지 않아 먹거리를 구하기 어려운 지역이 있습니다. 사막에서 오아시스 찾기처럼 음식을 살 수 없는 이곳을 '식품사막'이라 부릅니다. 식품사막은 고령화, 지방소멸, 정보격차 등으로 점점 넓어지고 있습니다. 장보기라는 일상의 불편함이 어떤

기획
농업 바꾼 FTA
  • 25.12.1510:17
    "눈에 띄게 달라졌다" 36억 투입해 '자동화·자원화' 확 달라진 도축장⑤
    "눈에 띄게 달라졌다" 36억 투입해 '자동화·자원화' 확 달라진 도축장⑤

    정부가 추진해 온 자유무역협정(FTA) 국내보완대책이 도축·가공 현장의 체질 개선으로 이어지고 있다. 부산·경남권의 핵심 거점인 부경양돈협동조합 통합부경축산물공판장과 대전·충남권의 대전충남양돈농협 산하 포크빌축산물공판장은 시설 현대화를 통해 생산성과 위생, 환경 성과를 동시에 끌어올리며 국내 축산물 경쟁력 강화의 실증 사례로 평가받고 있다. 수입 축산물과의 경쟁이 불가피한 상황에서, 공판장의 역할이 단순

  • 25.12.1209:58
    '똥값의 역전'…70억 투입하자 악취 나던 분뇨가 돈이 됐다 ④
    '똥값의 역전'…70억 투입하자 악취 나던 분뇨가 돈이 됐다 ④

    정부가 추진해 온 자유무역협정(FTA) 국내보완대책이 제주 축산 현장에서 실질적인 성과를 내고 있다. 제주 한라산바이오는 그 대표적인 사례로, 가축분뇨를 재생에너지와 비료로 전환하며 지역 축산업의 환경 기반을 바꾼 시설로 꼽힌다. 제주에서는 약 55만~60만마리의 돼지가 사육되며 하루 2500t 가까운 분뇨가 발생하는데, 한라산바이오는 이를 안정적으로 처리하고 자원화하는 데 핵심 역할을 하고 있다. 현장에서는 "분뇨가

  • 25.12.1108:51
    멀쩡한 사과 보더니 "이건 썩은 거예요" 장담…진짜 잘라보니 '휘둥그레' 비결은?③
    멀쩡한 사과 보더니 "이건 썩은 거예요" 장담…진짜 잘라보니 '휘둥그레' 비결은?③

    "자유무역협정(FTA) 국내 보완대책을 통해 설립된 '충주 거점 산지유통센터(APC)'는 단양과 제천, 음성, 괴산 등 충북 북부권에 위치한 농가 650곳에서 생산한 사과를 세척·선별·포장·출하하는 과실 전문 APC입니다. 생산단계부터 관리하고 사과 브랜드화를 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또 저온저장고와 선별기 등을 통해 비용을 줄여 농가엔 더 큰 수익을, 소비자들에겐 품질 좋은 사과를 안정적으로 공급하고 있습니다.

  • 25.12.1010:18
    고품질 韓 조사료 키워 사료비·수입의존도↓ ②
    고품질 韓 조사료 키워 사료비·수입의존도↓ ②

    59개 국가와의 (자유무역협정FTA) 체결 이후 축산농가의 부담을 줄이고 경쟁력을 강화하기 위한 정부의 국내보완대책 가운데 하나가 '조사료생산기반확충 사업'이다. 조사료는 볏짚이나 목초 등 거친 섬유질 위주의 사료로, 이 사업을 통해 국산 조사료의 생산·유통·가공 기반을 갖춘 지역 단위 가공·유통센터가 확충되면서 국산 조사료 품질과 시장 신뢰도가 눈에 띄게 개선됐다는 평가가 나온다. 전북 김제에 위치한 전주김제

  • 25.12.0909:11
    "1인당 3500만원까지 받는다"…'직접 지원'한다는 FTA국내보완책①
    "1인당 3500만원까지 받는다"…'직접 지원'한다는 FTA국내보완책①

    올해 3분기 기준 한국은 22개의 자유무역협정(FTA) 발효를 통해 59개 국가와 FTA를 활용한 무역에 나서고 있다. 한국의 첫 FTA인 한-칠레 FTA가 발효된 2004년 4월 이후 약 21년 5개월 만의 성과다. 정부는 현재 전 세계 국내총생산(GDP) 85% 수준인 FTA 네트워크를 글로벌 1위인 90%까지 더 넓고 촘촘하게 확충할 방침이다. FTA 네트워크 확대에 따라 한국의 수출 시장이 넓어진 만큼 수출액도 2004년 2538억달러에서 2024년 6836

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

20:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기