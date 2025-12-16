현대제철·포스코, 美 합작제철소 건설 지분투자 단행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총투자금 58억달러 중 50% 지분투자

현대차그룹 80%·포스코 20% 비중



현대제철과 포스코가 2029년 가동을 목표로 추진 중인 미국 루이지애나 제철소 건설 프로젝트를 위한 지분 투자를 단행했다.

현대제철과 포스코는 16일 미국 루이지애나주 전기로 일관 제철소 지분 투자를 위한 출자를 단행한다고 각각 공시했다. 앞서 현대차그룹은 지난 3월 루이지애나주에 연산 270만t 규모의 전기로 제철소를 설립해 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 등 미국 현지에 공급할 철강재를 제조할 계획이라고 발표했다.

AD

이후 지난 4월 POSCO홀딩스는 루이지애나 제철소 프로젝트에 지분 투자로 참여하겠다며 현지 투자를 공식화했다.

현대제철은 이날 공시에서 총 58억달러(약 8조5585억원)를 투자해 연산 270만t 규모의 전기로 제철소를 건설하는 방안을 확정했다고 설명했다. 미국 전기로 제철소는 미국 시장에서 자동차 강판 특화 생산 체계를 갖추고 연간 270만t의 열연 및 냉연 도금 판재류를 공급할 계획이라고 확인했다.





AD

현대제철은 총투자비 58억달러는 자기자본 29억 달러(50%), 외부 차입 29억 달러(50%)로 조달할 계획이며 자기자본 지분 구조는 현대제철 50%(14억6000만달러), 포스코 20%(5억8000만달러), 현대자동차 15%(4억4000만달러), 기아 15%(4억4000만달러)라고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>