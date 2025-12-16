강원도, '버려진 석탄경석'을 '황금알'로…산업화 본격 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도, 석탄경석 자원화로 신성장 동력 확보

석탄경석 폐기물 굴레 벗고 '미래 소재'로 재탄생

석탄경석 연구용역 마무리…자원화 추진 기반 마련

강원특별자치도 글로벌본부(본부장 손창환)는 폐광지역의 새로운 성장동력을 확보하기 위해 그동안 활용이 어려웠던 '석탄경석'을 대체 산업자원으로 전환하는 사업을 본격적으로 추진한다고 16일 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

AD

석탄경석은 지난해 환경부 훈령 제정, 도와 태백시 관련 조례 제정 등 제도 개선을 통해 폐기물에서 제외된 이후 올해 실태조사와 기본계획 수립 연구용역이 마무리되면서 내년부터 본격적인 사업을 추진할 수 있는 기반이 마련됐다.

올해 추진했던 석탄경석 연구용역이 마무리됨에 따라 ▲폐광지역 석탄경석 실태조사 추진 경과 및 적치장 특성 분석 ▲건설·환경·신소재 등 산업 분야별 석탄경석 활용 가능성 ▲석탄경석 활용 산업화 전략 및 투자 유치 방향 ▲석탄경석 관리 체계 개선 및 경제성 분석 등 석탄경석 자원화 기반 구축을 위한 구체적인 경석 활용 방안이 도출됐다.

특히 내년에는 연구용역 결과를 바탕으로 경석 활용 제품의 연구개발(R&D), 시험생산 지원, 산업 인증기준 정립 등 사업화 핵심 단계에 집중하기 위해 5억원을 투입할 계획이다.

또한 기업들이 안정적으로 원료를 확보할 수 있도록 강원특별법 개정안에 포함된 국유림 내 적치 경석에 대한 매각 권한 위임 과제의 조속한 통과를 기대하고 있다. 이로써 경석 활용 소재 및 부품 개발이 촉진되고, 기업 참여가 확대되어 폐광지역에 새로운 산업 생태계가 구축될 수 있다는 게 도 관계자의 설명이다.





AD

손창환 글로벌본부장은 "석탄경석의 자원화는 폐광지역의 산업구조 전환과 지속 가능한 성장 기반 마련에 중요한 계기가 될 것"이라며 "제도적 기반 구축부터 상용화까지 전 과정에 대한 지원을 통해 지역경제 활성화와 일자리 창출로 이어질 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>