"미국 유학하다 입대" 박정희 장손, 해병대 수료식서 父박지만과 '눈물 포옹'

국방홍보원 유튜브 통해 공개

수료식서 미 해병대 장군상 받아

박정희 전 대통령의 장손이자 박지만 EG 회장의 장남인 박세현씨(20)가 해병대 1323기 기초군사훈련을 수료하는 모습이 공개돼 화제다.

16일 해병대 전우회 등에 따르면 세현씨는 박 전 대통령의 아들 박지만 EG 회장과 서향희씨 사이의 4남 중 첫째로, 박근혜 전 대통령의 조카다.

박정희 전 대통령의 장손인 세현(오른쪽)씨가 해병대 병사 수료식에서 아버지 박지만 EG회장에게 경례하고 있다. 국방홍보원 유튜브

박정희 전 대통령의 장손인 세현(오른쪽)씨가 해병대 병사 수료식에서 아버지 박지만 EG회장와 포옹 중이다. 국방홍보원 유튜브

지난 4일 국방홍보원 유튜브에는 포항 교육훈련단에서 진행된 신병 수료식에 세현씨의 아버지인 박 회장과 어머니 서씨 등이 참석한 모습이 올라왔다.

공개된 수료식 영상 속에는 세현씨가 박 회장 앞에서 관등성명을 대며 경례하는 모습이 담겼다. 세현씨는 울먹이는 모습을 보이다가 경례를 마치고 부모와 포옹했다. 또 다른 장면에서는 세현씨와 박 회장, 서씨 등이 활짝 웃으면서 기념사진을 촬영하는 모습도. 세현씨는 수료식에서 미 해병대 장군상을 받았다.

해병대를 지원한 것은 세현씨 본인의 의지가 강했던 것으로 알려졌다. 할아버지인 박정희 전 대통령은 육군 대장으로 1963년 전역했다. 아버지 박지만 회장은 육사 37기 출신으로 1986년 대위로 전역했다.





성인이 된 세현씨의 모습이 공개된 것은 이번이 처음이다. 세현씨는 미국 유학 생활을 하다 10월 27일 해병대에 입대했다. 군 생활을 무사히 마칠 시 2027년 4월에 제대한다.





