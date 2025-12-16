포천시, 행안부 재정분석 '개선도 최우수' 선정…자체경비 절감 성과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 포천시는 16일 행정안전부가 실시한 '2025년(FY2024) 지방자치단체 재정분석'에서 재정 운영 개선도 부문 최우수 지방자치단체로 선정됐다고 밝혔다.

포천시청 전경. 포천시 제공

지방자치단체 재정분석은 전국 지자체를 대상으로 재정의 건전성·효율성·책임성을 종합적으로 평가해 우수 지자체에 특별교부세 인센티브를 제공하는 제도다. 포천시는 시-Ⅲ 유형에서 재정 개선도 최우수 지자체로 선정됐다.

이번 평가에서 포천시는 공기업 부채 관리, 지방세 징수율 제고, 자체경비 절감 등 핵심 재정 지표 전반에서 뚜렷한 개선 성과를 보였다.

공기업부채비율은 2.23%로 전년(3.45%) 대비 크게 낮아졌으며, 유형 평균(6.94%)과 전국 평균(39.34%)을 크게 밑도는 우수한 수준을 기록했다. 이는 공공 인프라 수요가 지속적으로 증가하는 상황에서도 무리한 차입을 지양하고, 재정 건전화 기조에 맞춰 사업계획을 조정해 온 결과로 분석된다.

지방세징수율제고율은 1.0070%로 전년(0.9851%) 대비 개선됐다. 공동주택 입주 증가와 부동산 공시가격 상승으로 세수 기반이 확대된 가운데, 과세자료를 체계적으로 정비하고 전자고지를 확대하는 한편 납부 독려를 강화해 자진 납부율을 높인 점이 주요 요인으로 분석된다.

특히 포천시는 카카오톡 전자고지 및 환급 알림 서비스 도입, 드론을 활용한 체납 관리, 태양광 전력 판매 대금 압류 등 새로운 징수 기법을 적극 활용해 체납 지방세 정리 성과를 높였다.

아울러 자체경비비율은 22.73%로 전년(23.90%) 대비 개선되며, 유형 평균(29.23%)보다 낮은 수준을 유지했다. 경기 침체로 세입 여건이 어려운 상황에서도 본예산 편성 단계부터 일반운영비 중심의 지출 구조를 조정하고, 사무관리비 감액, 업무추진비 축소, 행사·축제 통합 운영 등을 통해 불필요한 경상비 지출을 지속적으로 억제해 온 결과다.

포천시는 이번 성과에 대해 책임 있는 재정 운영과 구조 개선 노력이 결실을 맺은 결과라고 설명했다. 국도비 공모사업에 적극 참여해 재원을 확충하고, 재정 분석을 통해 취약 분야를 지속적으로 개선하는 한편, 예산 집행 점검을 강화하는 등 전반적인 재정 관리 체계를 구축해 온 점이 성과로 이어졌다는 평가다.

포천시 관계자는 "이번 재정분석 결과는 한정된 재원 속에서도 재정을 책임감 있고 효율적으로 운용해 온 노력이 객관적인 성과로 확인된 것"이라며 "앞으로도 건전성과 효율성을 동시에 갖춘 재정 운영을 통해 시민이 체감할 수 있는 변화와 성과를 지속적으로 만들어 가겠다"고 말했다.





이어 "이번 재정분석 개선도 최우수 선정을 계기로 재정 운용의 투명성과 책임성을 더욱 강화하고, 확보된 재원을 민생 안정과 도시 경쟁력 강화를 위한 핵심 사업에 전략적으로 투자해 나가겠다"고 덧붙였다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

