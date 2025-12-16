양평군, 2025년 10대 뉴스 1위에 '남한강테라스' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양평군(군수 전진선)은 '2025년 양평군 올해의 10대 뉴스' 1위로 "양평군, '남한강테라스'로 강변 관광 새판을 연다"가 선정됐다고 16일 밝혔다.

'2025년 양평군 올해의 10대 뉴스'. 양평군 제공

이번 '올해의 10대 뉴스' 선정은 지난 8일부터 12일까지 온라인 투표 방식으로 진행됐으며, 총 34건의 주요 뉴스를 대상으로 4697명이 참여해 높은 관심과 호응을 보였다. 군은 투표 결과를 바탕으로 군민들의 공감과 지지를 가장 많이 받은 10대 뉴스를 최종 선정했다.

선정 결과 △1위 양평군, '남한강테라스'로 강변 관광 새판을 연다(1838표) △2위 양평군, 미래 일자리와 삶을 잇다… 청년이 선택하는 청년친화도시 양평(1521표) △3위 양평의 장례문화, 스테인리스 다회용기 전면 도입으로 쓰레기 96% 감축(1461표) △4위 양평군, '걷고 싶은 양근천 조성 사업' 추진(1434표) △5위 양평군 양수리, 유엔(UN) 관광기구 '2025 최우수 관광마을' 선정(1240표) △6위 양평군 두물머리, 7회 연속 한국관광 100선 선정(1169표) △7위 서종~잠실 간 광역버스 개통… 주민 숙원 해소(1127표) △8위 양평군, 버스터미널 앞 회전교차로 설치로 교통 불편 해소(1106표) △9위 "양평에 드디어 산업단지가"… 양동일반산업단지 국토부 지정계획 확정(1088표) △10위 두물머리 음악제 성공적 개최… '명품 문화도시' 도약 다짐(1079표)이 각각 이름을 올렸다.

1위에 선정된 '남한강테라스'는 도시재생사업인 '남한강변 특화거리 조성사업'을 통해 양평읍 양근교부터 양평교까지 약 1.1㎞ 구간에 조성된 남한강변 대표 관광 공간이다. 군은 강변을 따라 걷기 좋은 산책로와 문화·예술 테마거리, 친수 및 휴식 공간을 조성해 남한강변을 복합문화관광 명소로 탈바꿈시켰다.

'2025년 양평군 올해의 10대 뉴스'. 양평군 제공

이번 10대 뉴스 선정 결과는 관광·환경·교통·산업·청년 정책 등 전반적인 군정 성과가 고르게 반영됐다는 점에서 의미가 크며, 군민 체감도가 높은 정책들이 다수 포함돼 향후 군정 운영 방향을 가늠하는 지표로도 평가받고 있다.





전진선 양평군수는 "이번 10대 뉴스 선정은 군민 참여를 통해 한 해의 군정 성과를 함께 돌아보는 뜻깊은 과정이었다"며 "앞으로도 군민의 목소리를 군정에 반영해, 군민이 공감하고 체감할 수 있는 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 밝혔다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

