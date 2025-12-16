포스코PHP봉사단, 광양 전통시장서 '착한 선결제' 활동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중마시장서 총 2천만원 선제 지급

소상공인·취약계층 따뜻한 연말나기 지원

포스코 광양제철소의 '포스코PHP봉사단'이 지난 15일, 광양 지역 상권 활성화를 위해 광양제철소 인근 중마 전통시장에서 '착한 선결제' 활동을 펼쳤다.

이날 행사에는 이승기 포스코 설비자재구매실장, 김명훈 광양PHP봉사단장, 포스코 우수 공급사 임직원 등 50여명이 참여했다.

지난 15일, 광양 중마시장에서 포스코PHP봉사단 주관 '착한 선결제' 행사가 열렸다. 광양제철소 제공

포스코 PHP 봉사단은 포스코와 PHP(POSCO Honored Partner, 포스코 우수 공급사) 등 광양제철소 협력 공급기업 임직원이 주축이 되어 광양제철소 지역에서 활동 중인 지역사회 나눔 조직이다.

이번 착한 선결제 행사는 연말을 맞아 지역 소상공인들의 자금 유동성 확보를 돕고 취약계층에 대한 선제 지원을 위해 중마전통시장에 총 2,000만 원을 지원한다.

'착한 선결제'는 온누리상품권을 활용해 전통시장 상가에 선결제를 진행하는 방식으로 이뤄진다. 이후 광양시와 협업해 선결제한 상품권(티켓)을 한부모 가정, 독거노인 등 취약계층에 전달하며, 수혜 가구는 쌀 · 반찬 · 야채 등 전통시장에서 판매하는 다양한 물품으로 교환할 수 있다.

앞서, 정부가 광양 지역을 대상으로 '산업위기선제대응지역'을 지정한 가운데, 포스코 PHP봉사단은 철강산업 위기 극복에 동참하고 지역 소상공인들의 풍성하고 따뜻한 연말 나기를 지원하고자 이번 착한 선결제 활동에 나서게 됐다.

이승기 포스코 설비자재구매실장은 "포스코PHP봉사단의 착한 선결제 활동이 지역 상권 활성화에 기여하고, 취약계층에도 나눔의 온정이 전파될 수 있길 바란다"고 밝혔다.

지역 상인들은 "최근 철강 경기의 심각한 침체로 큰 어려움을 겪고 있다"며 "시장 활성화에 도움을 준 포스코PHP봉사단에 감사의 말씀을 전한다"고 말했다.





한편, 포스코PHP봉사단은 명절맞이 착한 선결제 활동은 물론, 연말 맞이 쌀 · 이불 나눔 행사 등 지역사회와 상생하기 위한 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

