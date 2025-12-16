머스크 자산 6000억달러 돌파…최초 '조만장자' 나오나

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"스페이스X·테슬라 보상안·xAI 성장 효과"

세계 최고 부자 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 자산가치가 6000억달러를 넘어선 것으로 집계됐다. 이에 머스크 CEO가 사상 첫 1조달러 부자에 한 발 더 다가섰다는 평가가 나온다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO). 로이터연합뉴스

15일(현지시간) 미 경제지 포브스는 머스크 CEO의 우주기업 스페이스X가 최근 내부자 주식 매각에서 8000억달러로 평가받은 점을 반영하면 그의 자산가치가 전보다 1680억달러 늘어난 6770억달러(약 995조원)로 추산된다고 전했다. 포브스에 따르면 머스크 CEO는 스페이스X 지분 약 42%를 보유하고 있다.

스페이스X의 기업가치 평가액은 지난 8월 4000억달러에서 약 4개월 만에 두 배 늘었다. 스페이스X는 2026년 기업공개(IPO) 예정인데, 시장에서는 상장 시 기업가치가 약 1조5000억달러에 이를 수 있다는 관측이 나온다.

포브스는 스페이스X가 IPO에서 기대했던 목표를 달성하지 못하더라도 상장과 함께 머스크 CEO의 자산가치가 1조달러를 넘을 가능성이 크다고 전망했다. 지난달 테슬라는 주주총회에서 머스크 CEO가 주요 경영 성과를 달성할 경우 최대 1조달러 상당의 추가 주식을 지급하는 안을 통과시킨 바 있는데, 이런 보상이 실현되면 머스크 CEO의 자산가치는 사상 유례없는 수준으로 확대된다.

이에 더해 머스크 CEO가 설립해 운영 중인 인공지능(AI) 개발 스타트업 xAI의 가치도 상승 중이다. 머스크 CEO가 xAI와 자신이 인수한 사회관계망서비스(SNS) 기업 엑스(X·옛 트위터)를 합병해 세운 xAI 홀딩스는 종전 평가액의 2배가 넘는 2300억달러의 기업가치로 신규 자금 조달을 논의 중인 것으로 알려졌다. 머스크 CEO는 xAI 홀딩스 지분 53%를 보유한 것으로 추정된다.





포브스가 집계한 세계 2위 부자는 2520억달러 자산을 보유한 것으로 추정되는 구글 공동창업자 래리 페이지다. 포브스는 "머스크 CEO가 세계 최고 부자 자리를 지키며 '1조달러 부자'가 될 가능성이 높다"고 전했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

