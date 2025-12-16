K-겨울 명소 달리다, 감성을 찍다… 르노코리아 ‘K-트립 시즌2’ 시동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

르노 차량과 전국 여행 명소 담은 사진·필수 해시태그 업로드



누구나 참여 가능… 우수작, 여행상품권·호텔 숙박권 등 경품



15∼21일 추첨, 호텔 스파 바우처·삿포로 여행 상품권 증정

르노코리아자동차가 'K-트립 시즌2'를 통해 익숙한 고속도로 대신, 겨울의 신비로움이 그대로 살아있는 '미개척 드라이브 루트'로 안내한다.

르노코리아(대표이사 니콜라 파리)가 오는 31일까지 자사 차량과 함께 대한민국 곳곳의 겨울 풍경 명소를 공유하는 '르노 K-트립(K-Trip) 시즌2' 이벤트를 실시한다.

르노 K-트립 이벤트에 참여를 희망하는 고객은 전국의 겨울 명소에서 르노 차량과 함께 찍은 사진을 #르노케이트립 또는 #Renaultktrip 해시태그와 함께 SNS에 업로드 하면 된다.

르노코리아 '르노 K-트립 시즌2' 개최.

이후 르노코리아 공식 인스타그램 이벤트 게시글에 '참여 완료' 댓글을 작성해 이벤트에 참여할 수 있다.

르노코리아 '르노 K-트립 시즌2'.

르노코리아는 지난여름에도 경기도 내 여행 명소에서 르노 차량과 함께 여름 풍경을 담은 고객들의 사진을 공유하는 '르노 K-트립' 행사를 진행했다.

르노코리아 '르노 K-트립 시즌2' 개최.

르노코리아는 이달 말까지 진행되는 르노 K-트립 시즌2 이벤트참가자 중 1등을 선정해 200만원 상당의 하나투어 여행상품권을 증정하고, 2등에게는 소피텔 앰배서더 프레스티지 스위트 숙박권을 선물할 예정이다.

르노코리아는 연말을 맞아 차량 구매 고객에게 매주 다른 특별 선물을 추첨해 증정하는 이벤트도 진행하고 있다. 12월 15일부터 21일 기간 중 차량을 구매한 고객의 경우 5명을 추첨해 반얀트리호텔 스파 바우처를 제공한다. 르노코리아 차량 재구매 고객은 같은 기간 중 2명에게 삿포로 2인 여행 상품권을 증정한다.

또 12월 말까지 전국 르노코리아 전시장을 방문해 차량을 시승한 고객에게는 추첨을 통해▲로장주 미니 패딩 가방 ▲로장주 미니 우산 등 다양한 선물을 제공하고 있다. 단, 전시장 상황에 따라 일부 경품은 조기 소진될 수 있다.

르노코리아는 개별소비세 인하 혜택이 마지막으로 적용되는 12월 모델별로 최대 160만원의 '개별소비세 더블 혜택'을 제공하고 있다.





그랑 콜레오스 구매 고객은 파워트레인에 상관없이 생산 월에 따라 110∼160만원의 개별소비세 더블 혜택을 받을 수 있으며, 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 에스카파드 루프박스 모델 구매 고객은 최대 540만원의 혜택이 제공된다. 쿠페형 SUV 아르카나 역시 파워트레인에 따라 40만∼90만원, 1.6 GTe 모델은 최대 370만원의 혜택이 제공된다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

