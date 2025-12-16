미·우크라 종전협상 진전…안전보장 합의, 영토 문제는 이견

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

나토 5조 유사 안전보장 윤곽

돈바스 철군 요구…우크라 거부

러 "EU 가입 가능…나토 주둔은 안 돼"

미국과 우크라이나는 이틀간의 종전 협상에서 안전보장 방안에는 진전을 이뤘으나, 영토 문제에서는 여전히 이견을 보였다. 안전보장에는 공감대가 형성됐지만, 영토 문제에서는 양측 모두 물러서지 않고 있어 러시아·우크라이나 전쟁의 조기 종전 가능성은 여전히 불투명하다는 관측이 제기된다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 15일(현지시간) 독일 베를린 총리청에서 프리드리히 메르츠 독일 총리와 공동 기자회견을 하고 있다. AP연합뉴스

안전보장 공감대 형성…트럼프는 낙관

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 15일(현지시간) 독일 베를린에서 한 기자회견에서 안전보장과 관련해 진전이 있었다며 "군이 작업 중인 세부 사항을 봤는데 초안이지만 좋아 보인다"고 말했다.

미국 당국자도 이날 온라인 브리핑에서 안전보장이 이번 협상의 중대 의제였다면서 우크라이나가 북대서양조약기구(NATO·나토) 헌장 5조와 유사한 안전보장을 받게 될 것이라고 말했다. 나토헌장 5조는 회원국 가운데 한 나라가 공격받으면 동맹 전체에 대한 공격으로 간주하고 공동으로 방어한다는 집단방위 조항이다.

앞서 젤렌스키 대통령은 이번 협상을 앞두고 미국과 유럽의 강력한 안전보장이 제공된다면 나토 가입을 포기할 수 있다는 입장을 밝힌 바 있다.

유럽 지도자들도 베를린에서 발표한 공동 성명을 통해 미국과 함께 '강력한 안전보장' 제공에 협력하기로 했다고 밝혔다. 성명에는 유럽이 주도하는 다국적 평화유지군을 우크라이나에 배치하고 미국이 이를 지원하는 방안이 포함됐다.

다만 미 당국자들은 이러한 안전보장이 무기한 유지되는 것은 아니라고 했다. 도널드 트럼프 행정부는 관련 합의를 미 상원의 승인 절차에 부칠 계획이다.

이런 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 러시아와 우크라이나 간의 전쟁 종식과 관련해 "지금이 그 어느 때보다도 (종전에) 가까워져 있다고 생각한다"고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 멕시코 국경 방어 메달 수여식에서 우크라이나 전쟁과 관련해 "우리는 점점 (종전에) 가까워지고 있다. 유럽 정상들로부터 막대한 지지를 받고 있다. 그들 역시 이 전쟁이 끝나길 원한다"고 말했다.

이어 "현재로선 러시아도 그것(전쟁)을 끝내고 싶어 하는데 문제는 끝내고 싶어 하다가도 갑자기 그렇지 않아 하고, 우크라이나도 끝내고 싶어 하다가도 갑자기 그러고 싶어 하지 않는다는 것이다. 그래서 우리는 양측 입장을 일치시켜야 한다"며 "그러나 대화는 매우 잘 진행되고 있다고 생각한다"고 덧붙였다.

러시아 도네츠크 철군 요구에 우크라이나 '반대' 입장 고수

AP통신은 전쟁 이후 우크라이나의 안보 보장 방식과 점령지 영토 문제가 여전히 최대 난제로 남아 있다고 보도했다. 젤렌스키 대통령은 서방의 안전보장이 법적 구속력을 가져야 하며 미 의회의 지지를 받아야 한다고 거듭 강조해왔다. 반면 러시아는 나토 국가 병력이 우크라이나에 주둔하는 것을 결코 받아들일 수 없다는 입장이다.

미국 당국자는 또 "러시아는 최종 합의에서 우크라이나가 유럽연합(EU)에 가입하는 데 열려 있을 것임을 시사했다"고 말했다. 러시아는 우크라이나의 나토 가입 추진을 이번 전쟁의 근본 원인으로 보고 있지만, EU 가입에 대해서는 문제 삼지 않고 있다.

하지만 우크라이나는 미국이 요구해온 영토 양보에는 여전히 반대하고 있다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 평화 조건으로 우크라이나군이 도네츠크 지역에서 철수할 것을 요구하고 있다.

이와 관련해 젤렌스키 대통령은 "영토 문제에 대해 충분한 대화가 있었고 솔직히 말해 우리는 여전히 입장이 다르다고 본다"고 말했다.

AFP통신은 소식통을 인용해 미국이 우크라이나에 돈바스 지역 철군을 지속적으로 요구했지만, 우크라이나는 이를 거부하고 있다고 전했다.

러시아는 2022년 2월 전쟁을 시작한 이후 우크라이나 동부 돈바스 지역 대부분을 점령했으며, 나머지 지역까지 넘길 것을 요구하고 있다. 미국은 앞서 우크라이나가 돈바스에서 철군하고 비무장 경제자유구역을 설정하는 방안을 제안했지만, 우크라이나는 영토를 내줄 수 없으며 현재 전선을 유지해야 한다는 입장이다.

도널드 트럼프 대통령의 특사인 스티브 윗코프와 사위 재러드 쿠슈너 등 미국 대표단은 14일부터 이틀간 독일 베를린에서 젤렌스키 대통령 등 우크라이나 측과 협상을 진행했다. 젤렌스키 대통령은 이날 저녁에도 베를린에서 유럽 지도자들과 만찬을 함께하며 종전안을 계속 논의할 예정이다.

종전 협상 중에도 여전히 무력 충돌…우크라이나, 러 잠수함 타격 주장

전쟁은 여전히 계속되고 있다. 우크라이나 공군은 러시아가 전날 밤부터 이날까지 드론 153대를 발사했으며 이 가운데 133대를 격추했다고 밝혔다고 AP통신은 전했다. 러시아 국방부는 우크라이나 드론 130대를 격추했으며, 모스크바 상공에서도 드론 18대가 요격됐다고 발표했다. 민간 피해 규모는 아직 확인되지 않았다.





우크라이나는 또 러시아 흑해 노보로시스크 항에서 수중 드론을 처음 사용해 러시아 킬로급 잠수함을 타격·무력화했다고 밝혔으며, 러시아는 피해 사실을 부인했다. 이번 공격은 미국 중재로 종전 협상이 진행되고 있는 가운데 양측이 협상력을 높이기 위해 군사적 성과를 과시하는 흐름 속에서 나왔다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

