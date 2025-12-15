구글 '디스코'로 나만의 앱 만든다…뜨거워지는 AI 브라우저 시장

"제미나이 3 모델 활용한 플랫폼"

구글 '디스코'에서 일본 벚꽃 여행 일정표를 짜는 모습. 구글 랩스

구글이 코딩 도구와 인공지능(AI) 어시스턴트 기능이 함께 들어간 새로운 개념의 웹 브라우저 '디스코(Disco)'를 선보였다. 디스코는 AI 코딩 도구가 탑재돼있어 나만의 웹 애플리케이션(앱)을 만들 수 있다는 점이 특징이다. 오픈AI, 퍼플렉시티 등 글로벌 AI 기업들의 브라우저 경쟁에 구글도 본격적으로 뛰어든 양상이다.

구글은 지난 11일(현지시간) 제미나이 3 모델을 활용한 플랫폼 디스코를 공개했다. 디스코 플랫폼에는 사용자가 AI와의 대화 과정에서 열어본 웹 브라우저를 자동으로 분석해 개인화된 웹 앱을 만들어주는 '젠탭스(GenTabs)' 기술이 들어가 있다.

디스코 AI에 '일본 오사카 벚꽃 여행 일정표를 만들고 싶다'고 요청하면 AI가 일정표를 짜기 위한 벚꽃 개화 시기, 벚꽃 명소 등의 정보가 있는 웹사이트를 안내해준다. 사용자는 이런 정보를 포함해 벚꽃 명소와 여행 날짜가 표시된 지도와 달력, 여기에 그날의 날씨까지 보여주는 앱을 만들 수 있다.

예를 들어 '태양계에 대해 공부하고 싶다'고 말하면 행성들이 움직이는 학습용 3D 인터랙티브 솔루션을 만들어주고, '콜레스테롤을 관리하는 일주일 식단을 짜줘'라고 요청하면 도움이 될 만한 사이트를 검색해 일주일치 식단과 조리법까지 알려주는 앱도 제작할 수 있다.

디스코를 통해 코딩 교육을 받지 않은 대중들은 기존의 AI 코딩 전문앱인 커서, 리플릿보다 더욱 쉽고 간편하게 원하는 앱을 만들 수 있을 것으로 기대된다. 다만 아직 초기 단계인 디스코는 구글 랩스를 통해 대기자 명단에 등록해야 이용할 수 있는데, 현재는 18세 이상 미국 거주자만 가능하다.

오픈AI·퍼블렉시티 , AI 브라우저 잇달아 공개

오픈AI도 챗GPT를 탑재한 AI 브라우저 '아틀라스'를 지난 10월 공개했다. 웹페이지 우측에 챗GPT 창을 켜고 복사 붙여넣기 과정 없이도 해당 페이지에 질의응답을 주고받을 수 있다. 또 챗GPT가 사용자가 방문한 사이트를 기억하고 있어서 "내가 지난주에 본 구인 공고를 모두 찾아서 업계 경향을 요약해서 면접 준비를 도와줘"라고 요청할 수 있다. 사용자가 탐색한 콘텐츠는 모델 훈련에 사용되지 않고, 자녀 보호 기능을 설정할 수 있다고 오픈AI는 밝혔다. 현재 맥 운영체제(OS) 사용자는 아틀라스를 다운로드할 수 있다.

일찌감치 웹 브라우저 시장에 진출한 퍼플렉시티는 최근 자사 AI 브라우저 '코멧'의 안드로이드 OS 버전을 내놓는다고 밝혔다. 코멧은 웹페이지 내용을 기반으로 사용자와 대화하고, 해당 페이지에서 이용자를 대신해 작업을 완료할 수 있는 기능을 갖췄다. 예를 들어 '지마켓에서 40대 여성에게 어울리는 3만원대 스카프를 찾아서 장바구니에 넣어줘'라고 요청하면 AI가 자동으로 지마켓 홈페이지를 열고 조건에 해당하는 상품을 장바구니에 넣어주는 식이다. 최근까지 PC OS용으로만 개발돼 스마트폰을 비롯한 모바일 환경에서는 사용할 수 없었지만, 이번에 안드로이드용 코멧을 공개했다.





이처럼 AI 개발사들은 생성형 AI 서비스를 넘어서 인터넷 브라우저 시장의 문을 두드리고 있다. 이용자와 접점을 늘리고 이용자의 인터넷 사용 행태 데이터를 확보하기 위해서다. 일본에 가장 큰 벤치캐피털(VC)로 꼽히는 글로벌브레인의 한국 대표를 맡고 있는 이경훈 대표는 "아틀라스와 코멧이 'AI가 사람처럼 행동하는 미래'를 보여준다면, 디스코는 'AI가 사람을 위해 창조하는 미래'를 보여주고 있다"며 "브라우저라는 같은 무대 위에서 조금은 다른 두 방향의 혁신이 동시에 일어나고 있다"고 평가했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

