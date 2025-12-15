인천시, 노후계획도시정비 선도지구 공모…내년 8월 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천시는 1980∼1990년대 조성된 시내 대규모 택지지구 5곳을 대상으로 노후계획도시정비 선도지구를 공모한다고 15일 밝혔다.

공모 대상 지구와 사업 규모는 연수·선학지구 6300호, 구월지구 2700호, 계산지구 2550호, 갈산·부평·부개지구 2400호, 만수1·2·3지구 1650호다. 주민참여도와 정비 시급성, 사업 추진의 파급효과 등을 종합적으로 고려해 선정한다.

시는 이날 공고를 시작으로 내년 5월 26일부터 6월 1일까지 신청을 받아 8월에 최종 선정 결과를 발표할 예정이다. 선도지구로 선정되면 특별정비계획을 우선 수립해 사업을 더 신속하게 추진할 수 있는 이점이 있다.

한편 시는 노후계획도시정비 기본계획(안)을 마련, 오는 22일까지 주민공람을 통해 시민 의견을 수렴하고 있다. 기본계획안은 공람 이후 시의회 의견 청취, 지방위원회 심의, 국토교통부 특별정비위원회 심의·승인 등의 절차를 거쳐 확정된다.





인천시 관계자는 "노후계획도시정비가 기존 개별 재건축사업의 한계를 넘어 인천을 미래 도시로 전환하는 기반이 될 것으로 기대한다"며 "정비의 파급효과가 큰 지역을 선도적으로 발굴해 신속히 추진할 계획"이라고 밝혔다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

