세방그룹, 대한민국 디지털 광고대상 디지털 영상 단편 부문 은상 수상

세방그룹은 '2025 대한민국 디지털 광고 대상(KODAF)'에서 디지털 영상 단편 부문 은상을 수상했다고 밝혔다.

대한민국 디지털 광고대상은 한국디지털광고협회가 주관하고 문화체육관광부가 후원하는 국내 대표 디지털 광고 시상식으로, 매년 우수한 데이터 전략과 디지털 광고 성과를 창출한 기업을 선정한다.

세방그룹은 지난 2022년부터 '세상을 바꾸는 움직임'이란 캐치프레이즈를 내걸고 꾸준히 인상 깊은 기업 PR 캠페인을 진행하고 있다.

B2B 기업의 한계가 있던 '세방' 브랜드를 광고영상을 통해 '움직임'이라는 중심 키워드로 물류, 에너지 등 다양한 사업 분야의 연결성과 사회적 가치를 강조하며 브랜드를 부각시키고 있다.





세방그룹 관계자는 "앞으로도 진정성 있고 매력적인 홍보 컨텐츠를 발굴함으로써 그룹의 인지도를 높여 나가겠다"고 말했다.





