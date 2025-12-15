광주 도시철도 1호선, LTE-R로 전면 교체…안전·관제 고도화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

터널 통신장애 해소…재난대응·영상공유기능 강화

국비 19억5천만원 확보…2027년까지 전 구간 구축

광주 도시철도 1호선의 안전·관제 체계가 차세대 철도통신망(LTE-R) 기반으로 전면 교체된다. 통신 사각지대가 많은 터널 구간에서도 고속·대용량 무선망이 확보돼 긴급 상황 대응이 한층 강화될 전망이다.

광주광역시청. 송보현 기자

광주시는 15일 2026년 정부 예산에 도시철도 1호선 철도통합무선망(LTE-R) 구축비 19억5,000만원이 반영됐다고 밝혔다. 이번 사업은 국가재난안전통신망(PS-LTE)과 연계되는 철도무선 통신체계를 마련하는 정부 정책에 따른 것이다.

LTE-R 구축은 기존의 음성 중심 무선통신(VHF, TRS)을 대용량 데이터 전송이 가능한 4세대 통신망으로 교체하는 작업이다. 현재 방식은 터널 등에서 통신 장애 우려가 있었지만, LTE-R이 도입되면 고화질 영상 전송과 대용량 데이터 공유가 가능해진다.

또 실시간 CCTV 영상 관제, 사고 현장 영상 공유가 가능해지면서 화재·테러·응급 상황 발생 시 소방·경찰 등 공공안전기관과 정보가 즉시 연계된다. 시는 현장 대응 속도와 구조 시간이 단축될 것으로 내다봤다.

광주시는 총사업비 122억원을 투입해 2025년부터 2027년까지 단계적으로 사업을 진행한다. 2025년 정부 추경에서 22억원을 확보한 데 이어 이번 예산 반영으로 재원 마련이 이어졌다. 현재 광주교통공사는 구매·설치 및 감리 용역 계약을 진행 중이며, 2026~2027년 관제센터와 본선, 20개 역사, 차량기지 2곳, 열차 23편성 전 구간에 시스템을 구축할 계획이다.





김종호 광역교통과장은 "LTE-R 구축을 통해 도시철도 1호선 통신·관제 시스템이 국가 기준에 맞게 고도화될 것"이라며 "시민이 안심하고 이용할 수 있도록 안전 기반시설을 지속 강화하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

