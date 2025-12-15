본문 바로가기
울산시, 2026년도 투입 '2088억' 도시 업그레이드 시동

영남취재본부 김철우기자

입력2025.12.15 09:09

지역 성장 강화·정주여건 향상 역점 투자

도로·철도·공간, 울산의 내일을 설계하다

2026년 울산시가 도심 곳곳 인프라 재편에 2088억원을 쏟아붓는다.


시는 지역 연계 교통망 확충과 공공주택 공급 확대, 생활환경 개선 등 지역의 지속 가능한 성장 기반 조성에 나선다.


이를 위해 울산시는 내년도 건설·주택 분야 예산을 총 2088억원 규모로 편성했다.


또 특별회계로 청량초 증축 지원을 위한 학교용지부담금 100억원을 포함해 124억원을 편성했고, '다시채움 빈집 새단장(리모델링)' 등 빈집정비 사업을 대폭 강화해 도시와 주거 환경정비 기금 17억원도 조성했다.


2026년도 주택·건설 분야 예산은 ▲이동편의 향상과 지역 경쟁력 강화를 위한 도로망 확충 ▲시민 모두가 행복한 건축·주거환경 조성 ▲지역 활력을 높여가는 도시경관 구현 ▲시민이 공감하는 안정적 정주 여건 실현 등 시민의 행복과 지역 성장을 이끄는 도시 기반(인프라) 조성에 투입될 예정이다.


1. 이동편의 향상과 지역 경쟁력 강화를 위한 도로망 확충


먼저, 도로건설 분야에는 총 823억원을 투입해 지역 연계성 강화와 시민 이동 편의 향상을 도모한다.


호계·창평 등 기존 도심과 강동권 관광·주거지역을 연결하는 '농소∼강동 간 도로 개설 사업'을 지속 추진해 이동 편의성을 높이고 생활권을 확장한다. 또 노후도로 구조개선, 교통 혼잡 구간 입체화, 안전한 보행환경 정비 등을 통해 교통 여건을 전반적으로 개선할 계획이다.


주요 사업으로는 ▲농소∼강동 도로 187억원 ▲신현교차로∼(구) 강동중 도로 확장 93억 7000만원 ▲국지도 69호선(상북 덕현∼운문터널) 개량 78억원이 편성됐다.


또, '2028 국제정원박람회' 성공 개최를 지원하기 위해 번영로·남산로·명륜로 일대에 대한 보도 정비와 도로변 제초사업에 27억원을 편성하고 울산을 찾는 방문객에게 쾌적한 도시 이미지를 제공한다.


이와 함께 반구천의 암각화 방문객 접근성 제고를 위한 반구천의 암각화 진입도로 개설공사 타당성 평가와 기본계획 수립 용역 4억원, 서울산권 개발에 따른 교통수요 대응을 위한 울산선 하이패스나들목(IC) 설치 타당성 검토 용역 1억 7000만원도 신규 편성됐다.


2. 시민 모두가 행복한 건축·주거환경 조성


건축·주거 분야에는 904억원의 예산을 편성해, 공공주택 공급 확대와 취약계층의 주거복지 지원을 빈틈없이 추진한다.


저소득층 임차료 지원, 주택 개보수 등에 661억원을 투입하고, 주거형태·주거비 등을 고려해 기준임대료를 상한으로 차등 지급할 계획이다.


144억원을 들여 청년층 선호지인 달동, 삼산동 등에 저렴하고 쾌적한 청년임대주택 6개소 총 150호를 공급하고, 민간 참여형 '신축매입약정형 임대주택' 118호도 공급해 건설경기 활성화에 기여할 계획이다.


신혼부부 주거지원 사업과 청년 주거비 지원사업 등에도 91억원을 편성해 안정적인 주거 기반을 마련한다.


또 15년 이상 노후화된 공공임대주택의 주거환경 개선과 주거약자 주거환경 개선 등에 8억 원을 편성해 맞춤형 주거환경 개선으로 주거 편의 도모할 계획이다.


3. 지역의 활력을 높여가는 도시경관 구현


도시경관 분야에는 총 179억원을 투입해 태화강 교량과 지하차도 경관개선과 원도심 노후 주거지 환경개선 사업을 지속 추진한다.


2028 울산국제정원박람회를 앞두고 태화강 경관 혁신을 본격화한다. 태화강 교량 경관디자인 설계비 1억 2000만원을 신규 반영해 태화교·명촌교부터 학성교·번영교까지 특화 디자인과 야간조명을 개선하는 등 교량 경관을 새롭게 단장한다.


또 올해 추진한 강북 지하차도 경관 개선사업에 이어 내년에는 강남 지하차도 경관개선을 위해 설계비 5000만원을 반영했다. 삼호·번영강남·학성강남·삼산 지하차도 등 4개소를 대상으로 조도편차 개선과 지역 특성을 반영한 심미적 디자인을 적용해 운전자의 시인성을 높이고 더욱 아름다운 도시공간을 조성한다.


이와 함께, 'KTX 울산역 번영탑 야간조명 개선사업'에 1억 3000만원을 투입해 울산의 대표 관문으로서의 상징성을 강화하고 2028 국제정원박람회 성공 개최를 기원하는 홍보 조형물로 적극 활용할 방침이다.


도시 활력을 높이기 위한 도시재생사업을 지속 추진하고 기업과 협업을 통해 노후 산업단지 공장 외벽 색채 개선과 아트디자인을 적용하는 산업단지 경관조성 사업도 확산해 나간다.


4. 시민이 공감하는 안정적 정주 여건 실현


주거환경 개선과 안정적 지적행정 운영을 통한 시민 정주여건 향상에 144억원이 투입된다.


기존 2자녀 이상 가정을 대상으로 추진하던 층간소음 방지 매트 설치 지원사업에 2억 5000만원을 편성해 내년에는 1자녀 이상 가정으로 확대 추진한다. 1세대당 지원금도 최대 70만원에서 가구당 최대 140만원으로 상향한다.


지역주택조합 조합원과 전세사기 피해자를 보호하기 위한 '주택 피해·고충상담 지원센터'도 지속 운영해 전문 변호사를 통한 소송과 법률 상담 서비스를 제공한다.


또, '부동산 강좌(아카데미)'의 횟수를 2회에서 3회로 확대해 다양한 부동산 정책과 부동산 거래사고 예방 정보 공유로 서민들의 주거 안정에 도움을 준다는 계획이다.


이밖에 '여성안심귀갓길 엘이디(LED) 도로명판 설치사업'에 2억원을 투입해 안전한 주거환경을 조성한다.


이재업 울산시 건설주택국장은 "깨끗하고 살기 좋은 울산을 만들기 위해 예산을 효율적으로 활용할 계획이다"라며 "도로망 확충 등 도시기반을 지속 개선해 도시 활력을 높이고 시민의 행복과 지역 성장을 이끄는 정책을 차질 없이 추진하겠다"라고 말했다.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

