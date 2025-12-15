삼척시, 레전드 코치와 함께하는 스포츠 교실 배드민턴·탁구 편 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유연성·현정화 감독과 함께한 배드민턴·탁구 교실 성료

27일 김승현(농구)·벅키(댄스) 출격…19일까지 참가자 모집

강원도 삼척시는 교육발전특구 사업의 일환으로 추진 중인 '레전드 코치와 함께하는 스포츠돌봄교실'의 배드민턴 및 탁구 프로그램이 성황리에 마무리되었다고 15일 밝혔다.

'레전드 코치와 함께하는 스포츠돌봄교실' 포스터. 삼척시 제공

지난 13일 진행된 스포츠돌봄교실은 올림픽 메달리스트이자 전 국가대표인 유연성 코치(배드민턴)와 현정화 감독(탁구)이 참여해 관내 초·중·고등학생들을 직접 지도했다.

이날 오전 삼척체육관에서 진행된 배드민턴 교실은 기초 동작 및 기본기 훈련을 시작으로 실습과 게임 활동을 통해 학생들의 협동심을 길렀으며, 오후 어울림 플라자에서 열린 탁구 교실에서는 기초 동작과 랠리 훈련 등을 진행하며 전문적인 스포츠 기술을 체험하는 시간을 가졌다.

삼척시는 이 열기를 이어 오는 27일에 농구와 댄스 종목의 스포츠돌봄교실을 운영한다. 농구 교실은 '매직 핸드'로 불리는 김승현 코치가 강원대학교 복합스포츠센터에서 오전 10시부터 12시까지 진행하며, 기초 동작과 전술 이해, 실습 및 협동 활동을 지도할 예정이다.

댄스 교실은 유명 안무가 벅키(Bucky)가 삼척시 청소년수련관에서 오후 2시부터 4시까지 진행하며, 리듬 트레이닝과 방송댄스 기본 동작 및 안무 지도, 무대 시연 등을 선보인다.

이번 프로그램 역시 관내 초·중·고등학생 대상이며 종목별 각 50명을 모집한다. 신청은 15일 오전 9시부터 19일 오후 6시까지이며, 온라인 네이버 폼을 통해 신청할 수 있다. 확정자는 모집 기간 종료 후 개별 안내될 예정이다.





시 관계자는 "이번 프로그램은 관내 학생들의 전인적인 성장과 학부모의 양육 부담 경감을 위해 마련되었다"며 "유명 스포츠 선수 및 전문 강사와의 만남을 통해 아동들이 꿈과 진로를 탐색하고 건강하게 성장할 수 있는 계기가 되길 바란다"고 전했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

