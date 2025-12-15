두산에너빌리티, 카타르 '가스복합발전 주기기' 수주…1300억원 규모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성물산과 '퍼실리티 E' 공급 계약 체결

도하 인근 2400㎿ 대형 프로젝트

스팀터빈 2기 공급…중동서 입지 ↑

두산에너빌리티가 카타르에서 대형 가스복합발전소 주기기 공급 사업을 수주했다.

두산에너빌리티는 삼성물산과 '카타르 퍼실리티 E(Facility E) 가스복합발전소 주기기 공급 계약'을 체결했다고 15일 밝혔다. 수주 금액은 약 1300억원 규모다. 이번 프로젝트는 카타르 수도인 도하에서 남동쪽 약 10km 지역에 총 2400㎿ 규모로 건설되는 대형 가스복합발전소다. 두산에너빌리티는 430㎿급 스팀터빈과 발전기 2기씩과 보조기기를 포함한 주기기를 오는 2029년까지 공급할 예정이다.

서울 중구 두산타워. 강진형 기자

이번 수주는 지난 3월 약 2900억원 규모의 '피킹 유닛' 프로젝트에 이은 올해 두 번째 카타르 수주다. 두산에너빌리티는 중동 주요 시장에서 가스복합발전소 실적을 잇달아 쌓고 있다.

사우디아라비아에서는 '가즐란 2 확장(Ghazlan 2 Expansion)'과 '하자르 확장(Hajar Expansion)' 등 가스복합발전소 2개 프로젝트에 스팀터빈과 발전기를 공급하는 계약을 연이어 체결했다. 해당 계약 규모는 총 3400억원에 달한다.





손승우 두산에너빌리티 파워서비스 비즈니스그룹장은 "카타르에서의 연속 수주와 사우디 등 중동 전역에서의 공급 계약 확대를 통해 글로벌 가스복합발전 시장에서 입지를 공고히 하고 있다"며 "제품에 대한 신뢰를 바탕으로 고객 요구에 최적화된 솔루션을 제공해 수주 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

