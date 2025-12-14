본문 바로가기
"금값 대폭락할 것…인플레이션 하락하기 때문" 돈나무 언니 경고

구나리기자

입력2025.12.14 20:33

1980년대 레이거노믹스 예로 금값 폭락 예측

'돈나무 언니'로 이름을 알린 캐시 우드 아크 인베스트 최고 경영자(CEO)가 금값 폭락을 예고했다.


"금값 대폭락할 것…인플레이션 하락하기 때문" 돈나무 언니 경고 '돈나무 언니' 캐시 우드 아크 인베스트 최고경영자(CEO). 연합뉴스
최근 미국 경제매체 더스트리트는 우드 CEO가 아크 인베스트 팟캐스트에서 "시중 통화량(M2) 대비 금 보유량이 대공황을 제외하고 역대 최고 수준"이라고 짚었다.


2025년 현재 시중 통화량(M2) 대비 금 시가총액 비율은 125%로 대공황(171%) 이후 두 번째로 높았던 1980년(125%)과 같은 수준이다. 즉 화폐 가치와 비교해 금의 가치가 크게 상승했다는 뜻이다.


우드 CEO는 "많은 금 매수자가 코로나 시대의 유동성 급증에 따른 인플레이션에 대비하고 있다"면서도 "역사적으로 인플레이션에 대한 우려가 사라지면 금값이 급락했다"라고 지적했다.


다만 우드 CEO는 추가 금리 인상이 아니라 강력한 실질 성장과 생산성이 물가 압력을 낮출 것이라고 분석했다. 그는 "블록체인 인공지능(AI)·로봇공학·자동화 등 기술로 경제가 성장하면 기업은 더 적은 비용으로 더 많이 생산할 수 있고, 이는 가격을 낮출 것"이라며 "결국 인플레이션은 하락한다"라고 주장했다.


우드 CEO는 "1980년 금값은 온스(oz)당 850달러로 정점을 찍었고 이후 5년 동안 67%나 하락했다"며 "레이거노믹스가 효과를 발휘했고 투자자들이 주식시장과 채권시장에 집중했기 때문"이라고 설명했다. 레이거노믹스는 1980년대 미국 레이건 대통령이 추진한 경제정책으로 ▲세출 삭감 ▲소득세 대폭 감면 ▲기업에 대한 정부 규제 완화 ▲인플레이션 감소를 위한 통화량 긴축 등이 포함돼 있다.


그는 "현재 우리는 레이거노믹스 시장 이상의 상황으로 나아가고 있다고 생각한다"며 "그래서 금값은 내려갈 수 있는 것"이라고 이야기했다. 우드 CEO는 "특히 (도널드 트럼프 행정부의) 감세 정책을 고려하면 '스테로이드를 맞은' 레이거노믹스라고 생각한다"며 "앞으로 4~5년 안에 그런 일이 일어나는 것을 보더라도 놀랍지 않을 것"이라고 말했다. 그러면서 비트코인이 장기적으로 금보다 더 나은 성과를 낼 것이라고 덧붙였다.


한편 금값은 지난 10월 사상 처음으로 온스당 4000달러(약 591만원) 선을 돌파한 이후에도 랠리를 이어가고 있다. 지난 4일 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 금은 온스당 4243달러(약 627만원)를 기록해 4000달러 선을 처음 돌파한 10월 7일 대비 5.95% 추가 상승했다. 주식시장이 주춤한 모습을 보이자 안전자산 선호도가 올라가면서 금에 대한 수요가 더 커지고 있다.


아울러 투자은행인 골드만삭스가 지난달 말 900명 이상의 기관투자가들을 대상으로 설문조사를 벌인 결과 응답자의 36%는 내년에 금값이 온스당 5000달러를 넘어설 것이라고 전망했다.




구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr
아시아경제(www.asiae.co.kr)

